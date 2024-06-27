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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 825 оценок

Для неофициальной PC-версии Marvel's Spider-Man 2 вышел патч 1.5.0, который добавляет 8 новых костюмов с PS5

AceTheKing
Новости

Бразильские разработчики выпустили новый патч для неофициального PC-порта Marvel's Spider-Man 2. Обновление 1.5.0 исправляет ряд неприятных ошибок, а так же добавляет в игру поддержку недавнего официального патча с PS5 1.003.000, а вместе с ним и все 8 костюмов, которые были добавлены в игру разработчиками из Insomniac Games.

  • Добавлено обновление игры с PS5 1.003.000, которое содержит 8 новых костюмов;
  • Исправлен вылет при использовании одной из способностей симбиота;
  • Исправлен существенный сбой в Vulkan в сцене за Венома;
  • Vulkan теперь поддерживает настройку плавных нормалей для графических процессоров NVIDIA;
  • Исправлены мерцающие внутриигровые ресурсы из-за Vulkan;
  • Улучшены шейдеры для веб-деколей;
  • Улучшены шейдеры Webcone, теперь они меняют цвет, независимо от того, используете ли вы костюм симбиота или нет;
  • Улучшен голографический шейдер и шейдер голограммы Ping;
  • Улучшен глобальный шейдер реквизита для улучшения освещения и излучения;
  • Улучшен архитектурный шейдер;
  • Исправлен шейдер **gbl_symbiote_goo**, добавлена карта нормалей текстур;
  • Исправлены проблемы с освещением в шейдере костюма белого симбиота;
  • Исправлен шейдер частиц для сцены Мистерио;
  • Исправлен шейдер объектива ITSV;
  • В селекторе костюмов исправлены шейдеры частиц;
  • Исправлен шейдер костюма Майлза Моралеса;
  • Исправлен шейдер следов когтей ящерицы.

На текущий момент Sony не анонсировала выход официального порта игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз планируется в 2025-м году. Скачать игру можно уже сейчас с нашего сайта, где доступна загрузка через торрент.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
RickeyIMBA

я одно не могу понять) ладно это слитый билд) а как они новый контент вытаскивают?) там типа лазейка открыта и по сей день? или у них друг в инсомниак сидит

1
Egik81

Приятно когда сообщество сопротивляется так качественно борзоте издателей.

0
Пользователь ВКонтакте

Я одно не могу понять, как им ещё страйк не оформили? // Егор Смирнов

0
Big and Fat

"Это Бразилия, детка."

-1
Юркец

Кто в нее играл, обновляют что, воздух?))

0