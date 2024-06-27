Для неофициальной PC-версии Marvel's Spider-Man 2 вышел патч 1.5.0, который добавляет 8 новых костюмов с PS5

Бразильские разработчики выпустили новый патч для неофициального PC-порта Marvel's Spider-Man 2. Обновление 1.5.0 исправляет ряд неприятных ошибок, а так же добавляет в игру поддержку недавнего официального патча с PS5 1.003.000, а вместе с ним и все 8 костюмов, которые были добавлены в игру разработчиками из Insomniac Games.
- Добавлено обновление игры с PS5 1.003.000, которое содержит 8 новых костюмов;
- Исправлен вылет при использовании одной из способностей симбиота;
- Исправлен существенный сбой в Vulkan в сцене за Венома;
- Vulkan теперь поддерживает настройку плавных нормалей для графических процессоров NVIDIA;
- Исправлены мерцающие внутриигровые ресурсы из-за Vulkan;
- Улучшены шейдеры для веб-деколей;
- Улучшены шейдеры Webcone, теперь они меняют цвет, независимо от того, используете ли вы костюм симбиота или нет;
- Улучшен голографический шейдер и шейдер голограммы Ping;
- Улучшен глобальный шейдер реквизита для улучшения освещения и излучения;
- Улучшен архитектурный шейдер;
- Исправлен шейдер **gbl_symbiote_goo**, добавлена карта нормалей текстур;
- Исправлены проблемы с освещением в шейдере костюма белого симбиота;
- Исправлен шейдер частиц для сцены Мистерио;
- Исправлен шейдер объектива ITSV;
- В селекторе костюмов исправлены шейдеры частиц;
- Исправлен шейдер костюма Майлза Моралеса;
- Исправлен шейдер следов когтей ящерицы.
На текущий момент Sony не анонсировала выход официального порта игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз планируется в 2025-м году. Скачать игру можно уже сейчас с нашего сайта, где доступна загрузка через торрент.
я одно не могу понять) ладно это слитый билд) а как они новый контент вытаскивают?) там типа лазейка открыта и по сей день? или у них друг в инсомниак сидит
Приятно когда сообщество сопротивляется так качественно борзоте издателей.
Я одно не могу понять, как им ещё страйк не оформили? // Егор Смирнов
"Это Бразилия, детка."
Кто в нее играл, обновляют что, воздух?))