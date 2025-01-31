Для PC-версии Marvel's Spider-Man 2 вышел первый патч - он направлен на исправление вылетов

Студия Nixxes сообщила о выпуске первого обновления для PC-версии Marvel's Spider-Man 2, релиз которой состоялся вчера.
Обновление направлено на исправление вылетов, которые могли возникнуть во время игры с включённой трассировкой лучей. Так же разработчики сообщили, что уже работают над дополнительными исправлениями для дальнейшего повышения стабильности и устранения ошибок в кратчайшие сроки.
Marvel's Spider-Man 2 доступна на PC и PS5.
Уже немного поиграл и к сожалению, долгожданный мною релиз получился не без проблем : оптимизация хромает даже после патча, просадки даже на рекомендованном железе. Баги тоже есть: Т-позы в начальной сцене, бандиты застревают в текстурах. Да и цена в 5к не радует, но хорошо хоть есть разные сайты с активациями, такие как стимрент. Сюжет пока не оценил — прошёл только пролог, но очень порадовала полная локализация и что завезли включая озвучку. Предыдущие "Пауки" от Insomniac мне нравились, и этот, несмотря на спорное мнение коммьюнити, тоже зашёл,так что будем ждать патчи
Ну хоть не как c The Last of Us
ну кто на рекомендованном-то играет? требования от балды пишут
а сразу не могли этого на релизе сделать? Ор конечно))
нифига патч не помог
У меня вообще вылетать чаще стало
Где же ты Sunsh1ne98 , SonyBoyЧик наш!
Срочно напиши, что порт отменный, все работает плавно, а RTX не нужон!
Слов нет) одни эмоции
Я конечно все понимаю, но 8 ядер уже лет 10 клепают в десктопе и лет 8 в масмаркете.
Как и РТХ картам уже 7 лет
У некоторых фетишь на процы 2011 года и видеокарты GTX
С чего вы взяли, что я сонибой и говорю, что это хороший порт - непонятно. Надумали себе какую-то херню, а я еще и виноват оказался)
Молодцы, нашли мальчика для битья..
Кто проверял, лаги не исчезли ?
Только вылеты убрали
Пох ждем 5 патч на зеленом стиме и можно играть
ПОМОГИТЕ! что делать если при игре очень долго загружаются текстуры можно сказать на глазах при этом перс замирает и грузит текстуры секунд 15, и каждый раз тоже самое, оперативки 16гб видюха gtx 1660 ti и i5 9600KF
игра значит на жёстком диске установлена, а нужно чтоб на SSD. тут только терпеть.
может с кэшированием шейдеров проблемы возникли при первом запуске.Попробуй удалить их,и сделать заново.
Я целый день качал игру, чтобы увидеть как игре вылетела с выключенными лучами и без длсс ссылаясь на плохой драйвер...
Да такой вылет есть, система наглухо зависает после нажатия "ОК" в окошке с ошибкой вылета, потом восстанавливается через 10сек.)) Сони контора пии
Столько игр в очереди. Пока руки дойдут, куча патчей выйдет. Они норм патчат.
Ну благо никсес патчат игры быстро и много. Даже самые мелкие косяки они в будущем исправляют которые даже не заметны уже. Это не как блуберы выпустили сх 2, и забили просто.
патч файлом дайте
в файлах есть
Исправить невозможность активации на российских аккаунтах тоже не помешало бы.
С торрента качай и никакая активация не нужна. Или мазохист?
Мыши кололись, но продолжили кусать кактус...
Чё ноют МНЕ не понятно. ПК слабый так игра не виновата. Marvel’s Spider-Man 2 нормальный порт. играю с удовольствием. Лучи кому мешают? Так они отключаются в настройках игры. Надо всё таки время от времени обновлять свои пк. Удачи
так прикол в том что комп подходит под игру но все равно лагает
Я смотрю все претензии к протоколу AVX2 так ему чуть ли не 10, и это требование движка игры. Лучи отключаются, длсс включается, фг включатся, что надо не понятно.
Я уже днём ролик запилил на полчаса с битвой в Песочным. Мог бы длинее сделать но с этим замедлением ютуба много теперь не выставишь, итак мало кто смотрит.
Вот ещё совет бесплатный попробуй активировать NVIDIA Resizable BAR, если карточка поддерживает. Прикольная тема. реально тянет в играх!
жалуются не только из за этой инструкции, у челов буквально ВСЕ подходит под игру но каким то чертом играть невоможно
я хз что там не так
это как сталкер 2 что ли?
у кого то на 4090 лагает
у меня на 4070 все четко