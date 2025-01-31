Для PC-версии Marvel's Spider-Man 2 вышел первый патч - он направлен на исправление вылетов

Студия Nixxes сообщила о выпуске первого обновления для PC-версии Marvel's Spider-Man 2, релиз которой состоялся вчера.

Обновление направлено на исправление вылетов, которые могли возникнуть во время игры с включённой трассировкой лучей. Так же разработчики сообщили, что уже работают над дополнительными исправлениями для дальнейшего повышения стабильности и устранения ошибок в кратчайшие сроки.

Marvel's Spider-Man 2 доступна на PC и PS5.