Джей Джона Джеймсон вернется в The Daily Bugle в Marvel's Spider-Man 2 ©

В оригинальном Marvel's Spider-Man Мэри Джейн Уотсон работала репортером в газете Daily Bugle, но не под руководством Джона Джеймсона. Вместо этого у Джеймсона был свой подкаст, где он регулярно критиковал Человека-паука. Однако, Джеймсон вернется в "Дейли Бьюгл" в Marvel's Spider-Man 2, и теперь ЭмДжей будет работать на него!

Новость о возвращении Джеймсона в "Бьюгл" появилась на панели Marvel's Spider-Man 2 на SDCC, и это должно создать интересную динамику! В мире игры Мэри Джейн - одна из немногих, кто знает, что Питер - это Человек-паук, и мы можем ожидать, что она попытается убедить Джеймсона в том, что Человек-паук - хороший парень, но это может оказаться для нее непростой задачей. В официальном блоге PlayStation Blog старший геймдиректор Marvel's Spider-Man 2 Джон Пакетт (Jon Paquette) отмечает, что "работа ЭмДжей поставлена на карту, поскольку Джей Джона Джеймсон вернулся в Bugle и хочет навести там порядок".

Отношения Джеймсона и Питера интересно наблюдать на протяжении десятилетий. В современных комиксах Джона знает о тайной личности Питера, и Джеймсон даже пытается помочь герою, когда это возможно. К сожалению, усилия Джона часто приводят к еще большим неприятностям для Питера!

Вряд ли мы увидим такой вариант в видеоиграх, но утверждать наверняка невозможно. Было бы интересно посмотреть, как Insomniac адаптирует подобные истории, но, возможно, это будет сложно вписать в их версию мифологии Человека-паука. Мы будем иметь гораздо большее представление о том, к чему все идет, когда Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября