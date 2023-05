Джим Райан: Marvel's Spider-Man 2 выжмет максимум из PS5, а фанаты увидят больше эксклюзивов и ПК-портов ©

Из нового интервью Famitsu с главой Sony PlayStation Джимом Райаном стало известно о PS5 и, в частности, о Marvel's Spider-Man 2 и его значении для года консоли, а также о портах на ПК от PlayStation Studios и ситуации с PlayStation VR2.

Отвечая на вопрос о планах Sony относительно запуска Marvel's Spider-Man 2 в 2023 году, Райан сообщил, что они ожидают большого запуска, даже косвенно подтвердив, что игра появится в 2023 году.

Учитывая огромный успех первого Marvel's Spider-Man на PS4, вполне естественно, что Sony ожидает большого запуска от новой главы. Более того, Marvel's Spider-Man 2 разрабатывалась специально для PS5, в отличие от предыдущей главы, поэтому "разработчикам не пришлось идти на компромисс", - сообщил Райан по этому поводу. "Мы попросили их сосредоточиться на том, чтобы получить максимум от PS5 при создании игры", - пояснил глава PlayStation, сообщив также, что он получил отличные отзывы о том, что получилось у Insomniac Games.

В интервью, в котором также говорилось о важности японского рынка и японских игр для PS5, также были затронуты вопросы о портах игр PlayStation Studios на ПК. Джим Райан подтвердил, что Sony будет продолжать активно работать в этой области и выпустит больше игр PlayStation на ПК, однако он также подтвердил важность эксклюзивных игр на PS5.

Когда я думаю о расширении ассортимента игр с разных точек зрения, то мне кажется, что PC необходимы для того, чтобы больше людей могли наслаждаться играми в различных формах. Мы понимаем важность эксклюзивов PlayStation 5. Как я уже говорил, внутренние студии игрового подразделения Sony в первую очередь сосредоточены на проектах для консолей. Что же касается PC — игроки благосклонно относятся к релизу эксклюзивов через 2-3 года после их выхода на консолях. Таких людей очень много. Поэтому мы стараемся нарастить количество эксклюзивов для PlayStation 5, одновременно сдвинув сроки выпуска игр на PC.

Таким образом, временной разрыв между выходом PS5-эксклюзивных игр и их ПК-версиями будет сохраняться, чтобы стимулировать присутствие PS5-эксклюзивов, а также потому, что, по словам Райана, отзывы положительные даже для игр, выходящих на ПК спустя годы после запуска консоли, так что эта стратегия, похоже, хорошо принята. Но Джим явно не читал отзывов о ПК-версии The Last of Us: Part 1.