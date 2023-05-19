Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.3 147 оценок

Джим Райан: Marvel's Spider-Man 2 выжмет максимум из PS5, а фанаты увидят больше эксклюзивов и ПК-портов

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butcher69
Новости

Из нового интервью Famitsu с главой Sony PlayStation Джимом Райаном стало известно о PS5 и, в частности, о Marvel's Spider-Man 2 и его значении для года консоли, а также о портах на ПК от PlayStation Studios и ситуации с PlayStation VR2.

Отвечая на вопрос о планах Sony относительно запуска Marvel's Spider-Man 2 в 2023 году, Райан сообщил, что они ожидают большого запуска, даже косвенно подтвердив, что игра появится в 2023 году.

Учитывая огромный успех первого Marvel's Spider-Man на PS4, вполне естественно, что Sony ожидает большого запуска от новой главы. Более того, Marvel's Spider-Man 2 разрабатывалась специально для PS5, в отличие от предыдущей главы, поэтому "разработчикам не пришлось идти на компромисс", - сообщил Райан по этому поводу. "Мы попросили их сосредоточиться на том, чтобы получить максимум от PS5 при создании игры", - пояснил глава PlayStation, сообщив также, что он получил отличные отзывы о том, что получилось у Insomniac Games.

В интервью, в котором также говорилось о важности японского рынка и японских игр для PS5, также были затронуты вопросы о портах игр PlayStation Studios на ПК. Джим Райан подтвердил, что Sony будет продолжать активно работать в этой области и выпустит больше игр PlayStation на ПК, однако он также подтвердил важность эксклюзивных игр на PS5.

Когда я думаю о расширении ассортимента игр с разных точек зрения, то мне кажется, что PC необходимы для того, чтобы больше людей могли наслаждаться играми в различных формах. Мы понимаем важность эксклюзивов PlayStation 5. Как я уже говорил, внутренние студии игрового подразделения Sony в первую очередь сосредоточены на проектах для консолей. Что же касается PC — игроки благосклонно относятся к релизу эксклюзивов через 2-3 года после их выхода на консолях. Таких людей очень много. Поэтому мы стараемся нарастить количество эксклюзивов для PlayStation 5, одновременно сдвинув сроки выпуска игр на PC.

Таким образом, временной разрыв между выходом PS5-эксклюзивных игр и их ПК-версиями будет сохраняться, чтобы стимулировать присутствие PS5-эксклюзивов, а также потому, что, по словам Райана, отзывы положительные даже для игр, выходящих на ПК спустя годы после запуска консоли, так что эта стратегия, похоже, хорошо принята. Но Джим явно не читал отзывов о ПК-версии The Last of Us: Part 1.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
6363

Мне нравятся его мысли, но, 3 года долговато, а вот два норм или меньше)))

11
jax baron

Год и точка.

0
RPG fan of games

Пусть портируют infaimous.

3
JackTailer

Пусть портируют BloodBorne

0
NevSan JackTailer

+++++Они просто обязаны - это сделать.

0
Night Driving Avenger

Я в принципе не против если Сони перенесет все свои старые игры на ПК, если вдруг захочется перепройти доставать консоль не всегда удобно (если она вообще в строю останется), а на ПК игры под рукой будут в любое время. Им бы только нормальным людям порты доверять, а не тем левым трэшеделам, что слепили ПК версию Ластухи.

1
Sm1LeXD

Через 2-3 года на ПК :(

0
Just-a-your-King

Не хочешь ждать бери пс5, она сейчас максимально доступна в плане наличия и ценника. И тешки и пешками никто не отменял)

0
Dovakind

Прокат приставок существует

-1
SewAwOw

Лучше, чем вообще никогда)

1
barabear

Т.е. все, выжали максимум за 3 года, а где 4к 120 фпс?

0
SewAwOw
а где 4к 120 фпс?

На коробке

1
Sneaky Pete

Если такие же порты как тлоу, то лучше не надо

-1
Walkan90

О как, давненько никто не хвастался раскрытием потенциала консоли.

-1
FlexGum
"не пошла на компромиссы"

30 fps только будет?

-1
Ден Калашников

Это в соседнюю контору)

2
DanteMax31

Да, когда портируют на ПК, ведь оптимизация в последнее время там просто огонь))) и 30фпс даже на мощном железе становится роскошью...

1
Мур Мур lamour Ден Калашников

Да и 60 ФПС это просто/тупо норма для старого железа пс5

-1
Baka Mitai

Давай, Джимбо, подпаливай и дальше сидалища отбитых фанатов))

-2
Лунамария

Ваша плойка-5 по мощности железа устарела ещё до своего выхода.

-2
Антонио 888

Как и Redfaill?

-4
fundamentalist

полгода осталось до 2024, информации и 2 пауке ноль, кроме тизера, который вышел год назад... что-то подозрительно

-4
aerobast1cs

Инсомниак не раз прямо заявляли, уже чуть ли не в истерике каждому фанату в твиттере отвечают - осенью. Просто дождитесь 24 числа и раз*еба на Шоукейсе. Правда, интересно, будет просто трейлер, или покажут несколько минут

3
TheStoringChannel

24 мая всё покажут

0
Дядя Бoгдан
Что же касается PC — игроки благосклонно относятся к релизу эксклюзивов через 2-3 года после их выхода на консолях. Таких людей очень много.

пхаха по 2-3 года терпилам ждать, еще не факт, что на их дрисне будет работать все хорошо как это было с ластухой, видимо игры, которые были разработаны только под пс5 всегда будут с проблемами на пекарнях

-38
potemkin2021

Соболезную если Ты живешь только экзами от Сони.......

20