Джим Райан: Marvel's Spider-Man 2 выжмет максимум из PS5, а фанаты увидят больше эксклюзивов и ПК-портов

Из нового интервью Famitsu с главой Sony PlayStation Джимом Райаном стало известно о PS5 и, в частности, о Marvel's Spider-Man 2 и его значении для года консоли, а также о портах на ПК от PlayStation Studios и ситуации с PlayStation VR2.
Отвечая на вопрос о планах Sony относительно запуска Marvel's Spider-Man 2 в 2023 году, Райан сообщил, что они ожидают большого запуска, даже косвенно подтвердив, что игра появится в 2023 году.
Учитывая огромный успех первого Marvel's Spider-Man на PS4, вполне естественно, что Sony ожидает большого запуска от новой главы. Более того, Marvel's Spider-Man 2 разрабатывалась специально для PS5, в отличие от предыдущей главы, поэтому "разработчикам не пришлось идти на компромисс", - сообщил Райан по этому поводу. "Мы попросили их сосредоточиться на том, чтобы получить максимум от PS5 при создании игры", - пояснил глава PlayStation, сообщив также, что он получил отличные отзывы о том, что получилось у Insomniac Games.
В интервью, в котором также говорилось о важности японского рынка и японских игр для PS5, также были затронуты вопросы о портах игр PlayStation Studios на ПК. Джим Райан подтвердил, что Sony будет продолжать активно работать в этой области и выпустит больше игр PlayStation на ПК, однако он также подтвердил важность эксклюзивных игр на PS5.
Когда я думаю о расширении ассортимента игр с разных точек зрения, то мне кажется, что PC необходимы для того, чтобы больше людей могли наслаждаться играми в различных формах. Мы понимаем важность эксклюзивов PlayStation 5. Как я уже говорил, внутренние студии игрового подразделения Sony в первую очередь сосредоточены на проектах для консолей. Что же касается PC — игроки благосклонно относятся к релизу эксклюзивов через 2-3 года после их выхода на консолях. Таких людей очень много. Поэтому мы стараемся нарастить количество эксклюзивов для PlayStation 5, одновременно сдвинув сроки выпуска игр на PC.
Таким образом, временной разрыв между выходом PS5-эксклюзивных игр и их ПК-версиями будет сохраняться, чтобы стимулировать присутствие PS5-эксклюзивов, а также потому, что, по словам Райана, отзывы положительные даже для игр, выходящих на ПК спустя годы после запуска консоли, так что эта стратегия, похоже, хорошо принята. Но Джим явно не читал отзывов о ПК-версии The Last of Us: Part 1.
Мне нравятся его мысли, но, 3 года долговато, а вот два норм или меньше)))
Год и точка.
Пусть портируют infaimous.
Пусть портируют BloodBorne
+++++Они просто обязаны - это сделать.
Я в принципе не против если Сони перенесет все свои старые игры на ПК, если вдруг захочется перепройти доставать консоль не всегда удобно (если она вообще в строю останется), а на ПК игры под рукой будут в любое время. Им бы только нормальным людям порты доверять, а не тем левым трэшеделам, что слепили ПК версию Ластухи.
Через 2-3 года на ПК :(
Не хочешь ждать бери пс5, она сейчас максимально доступна в плане наличия и ценника. И тешки и пешками никто не отменял)
Прокат приставок существует
Лучше, чем вообще никогда)
Т.е. все, выжали максимум за 3 года, а где 4к 120 фпс?
На коробке
Если такие же порты как тлоу, то лучше не надо
О как, давненько никто не хвастался раскрытием потенциала консоли.
30 fps только будет?
Это в соседнюю контору)
Да, когда портируют на ПК, ведь оптимизация в последнее время там просто огонь))) и 30фпс даже на мощном железе становится роскошью...
Да и 60 ФПС это просто/тупо норма для старого железа пс5
Давай, Джимбо, подпаливай и дальше сидалища отбитых фанатов))
Ваша плойка-5 по мощности железа устарела ещё до своего выхода.
Как и Redfaill?
полгода осталось до 2024, информации и 2 пауке ноль, кроме тизера, который вышел год назад... что-то подозрительно
Инсомниак не раз прямо заявляли, уже чуть ли не в истерике каждому фанату в твиттере отвечают - осенью. Просто дождитесь 24 числа и раз*еба на Шоукейсе. Правда, интересно, будет просто трейлер, или покажут несколько минут
24 мая всё покажут
пхаха по 2-3 года терпилам ждать, еще не факт, что на их дрисне будет работать все хорошо как это было с ластухой, видимо игры, которые были разработаны только под пс5 всегда будут с проблемами на пекарнях
Соболезную если Ты живешь только экзами от Сони.......