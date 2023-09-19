Энтузиаст детально сравнил открытый мир в Marvel's Spider-Man 2 и оригинальной игре

Супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games станет новой игрой, которая попытается выжать максимум из технологических возможностей текущего поколения консолей. Проект обещает удивить быстрыми загрузками, высокой детализацией и качественными визуальными эффектами. Как сильно улучшилось качество сиквела в сравнении с оригинальной Marvel's Spider-Man, можно увидеть в новом сравнении.
Энтузиаст под ником ElAnalistaDeBits решил провести детальное сравнение графики двух проектов, используя для этого кадры из открытого мира. Из нового ролика становится понятно, что визуально Marvel's Spider-Man 2 превосходит своего предшественника во всех аспектах. Кардинального скачка в графике не случилось, однако сиквел заметно улучшил детализацию всех объектов в кадре и добавил больше динамики в открытый мир.
Основные отличия Marvel's Spider-Man 2 от оригинальной игры:
- Улучшена детализация и отрисовка объектов на всех расстояниях;
- Здания в игре получили изменения в планировке, чтобы быть уникальными;
- Количество машин и персонажей на улице будет заметно выше;
- Окна во всех зданиях стали детализированнее;
- Трассировка лучей повышает качество отражения на всех поверхностях.
Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5.
4К
я правда невежу разницы с пу версией
Какие-то молнии у челопука. Что за кринж
Игра хрень. Паучок хватается паутиной за невидимые объекты.
ИГРА ГОДА 2023
Ждал если честно чего то большего от графона второй части. Я так понимаю движок то остался тот же , а значит чисто косметические улучшения. Где некст ген то?
Отказ от релиза на помойках предыдущего поколения дает о себе знать!