Энтузиаст детально сравнил открытый мир в Marvel's Spider-Man 2 и оригинальной игре ©

Супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games станет новой игрой, которая попытается выжать максимум из технологических возможностей текущего поколения консолей. Проект обещает удивить быстрыми загрузками, высокой детализацией и качественными визуальными эффектами. Как сильно улучшилось качество сиквела в сравнении с оригинальной Marvel's Spider-Man, можно увидеть в новом сравнении.

Энтузиаст под ником ElAnalistaDeBits решил провести детальное сравнение графики двух проектов, используя для этого кадры из открытого мира. Из нового ролика становится понятно, что визуально Marvel's Spider-Man 2 превосходит своего предшественника во всех аспектах. Кардинального скачка в графике не случилось, однако сиквел заметно улучшил детализацию всех объектов в кадре и добавил больше динамики в открытый мир.

Основные отличия Marvel's Spider-Man 2 от оригинальной игры:

Улучшена детализация и отрисовка объектов на всех расстояниях;

Здания в игре получили изменения в планировке, чтобы быть уникальными;

Количество машин и персонажей на улице будет заметно выше;

Окна во всех зданиях стали детализированнее;

Трассировка лучей повышает качество отражения на всех поверхностях.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5.