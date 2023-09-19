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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 287 оценок

Энтузиаст детально сравнил открытый мир в Marvel's Spider-Man 2 и оригинальной игре

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Gutsz
Новости

Супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games станет новой игрой, которая попытается выжать максимум из технологических возможностей текущего поколения консолей. Проект обещает удивить быстрыми загрузками, высокой детализацией и качественными визуальными эффектами. Как сильно улучшилось качество сиквела в сравнении с оригинальной Marvel's Spider-Man, можно увидеть в новом сравнении.

Энтузиаст под ником ElAnalistaDeBits решил провести детальное сравнение графики двух проектов, используя для этого кадры из открытого мира. Из нового ролика становится понятно, что визуально Marvel's Spider-Man 2 превосходит своего предшественника во всех аспектах. Кардинального скачка в графике не случилось, однако сиквел заметно улучшил детализацию всех объектов в кадре и добавил больше динамики в открытый мир.

Основные отличия Marvel's Spider-Man 2 от оригинальной игры:

  • Улучшена детализация и отрисовка объектов на всех расстояниях;
  • Здания в игре получили изменения в планировке, чтобы быть уникальными;
  • Количество машин и персонажей на улице будет заметно выше;
  • Окна во всех зданиях стали детализированнее;
  • Трассировка лучей повышает качество отражения на всех поверхностях.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5.

12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Filka77

5
metseldr

я правда невежу разницы с пу версией

2
Эдик Писюкович

Какие-то молнии у челопука. Что за кринж

0
Лунамария

Игра хрень. Паучок хватается паутиной за невидимые объекты.

0
1barac9U7ada7

ИГРА ГОДА 2023

0
Hugemozg

Ждал если честно чего то большего от графона второй части. Я так понимаю движок то остался тот же , а значит чисто косметические улучшения. Где некст ген то?

0
neeXXXT

Отказ от релиза на помойках предыдущего поколения дает о себе знать!

-5