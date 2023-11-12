Энтузиаст достиг максимального уровня в Marvel's Spider-Man 2 еще перед первой миссией

В супергеройском экшене Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games есть достаточно кинематографичное начало. Прохождение игры начинается с эпичной битвы с Песочным человеком, которая служит вводным курсом в основные механики игры с минимум свободы действия для игрока. Несмотря на эти ограничения, очень целеустремлённому геймеру удалось прокачаться до максимального уровня еще до начала этой битвы.
Необычным достижением поделился энтузиаст под ником arthyeee. В сиквеле Marvel's Spider-Man ему удалось достичь 60 уровня персонажа, не выполнив ни одной сюжетной миссии. При этом он не использовал баги игры или другие сложные махинации. Всё, что ему потребовалось для повышения уровня, - это правильная комбинация воздушных трюков, за которые начисляется опыт. На достижение максимального уровня у arthyeee ушло около 4 часов, он просто перемещался по открытому миру. При этом он отметил, что использовал очки способностей из делюкс-издания.
Такой способ повышения уровня принесет игроку много очков для разблокировки способностей и откроет большинство костюмов для Паука. Наличие большего количества очков способностей, чем предполагали разработчики Marvel's Spider-Man 2, может сделать некоторые миссии намного проще, чем они могли бы быть. Поскольку Insomniac продолжает обновлять Marvel's Spider-Man 2, возможно, этот глюк будет устранен в одном из будущих патчей.
Ага пусть не гонит, читы юзал. Там по 2 очка способностей за делюкс версию дают насколько Я помню, и одно очко из них твоё)
Настоящий... энтузиаст!
ладно
Я подумал, аванпосты зачищал...
когда бета-тест закончится, есть инфа ?
Да потерпи годик-другой, напиши еще парочку комментов, с которых можно только посочувствовать интеллектуальному уровню, авось и выйдет, будет чем занять время, пока будешь ждать гта 6)