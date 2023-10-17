Энтузиаст показал, как выглядят сложные полеты на паутине в Marvel's Spider-Man 2 ©

Разработчики из студии Insomniac Games решили прислушаться к игрокам, добавив настройку сложности полетов на паутине в Marvel's Spider-Man 2. Сиквел супергеройского экшена позволяет самостоятельно регулировать помощь, позволяя избегать столкновений и поддерживать высокую скорость. Как выглядят полеты на паутине в Marvel's Spider-Man 2 с минимальной помощью, можно увидеть в опубликованном ролике от энтузиаста.

Геймер получил доступ к игре раньше времени и вместо того чтобы публиковать спойлеры, он начал оценивать геймплейные новшества Marvel's Spider-Man 2. В первую очередь он изменил сложность полетов на паутине, полностью убрав помощь в игре. При таких настройках игрокам придется самостоятельно просчитывать расстояние до земли и зданий. Если окажутся слишком низко или слишком близко к объектам, паук не сможет продолжить полет и сразу приземлится, что добавляет больше реалистичности игре.

Как только Marvel's Spider-Man 2 выйдет, мы сможем более детально оценить данную фишку игры и сравнить ее с оригиналом. А пока нам остается ждать выхода экшена, запланированного на 20 октября для PS5.