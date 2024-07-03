Энтузиасты наконец-то реализовали поддержку модификаций в ПК-версии Marvel's Spider-Man 2

Супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2, несмотря на то что официально является эксклюзивом PlayStation 5, уже почти полгода доступен на ПК. Благодаря стараниям команды энтузиастов, игру удалось перенести на ПК ещё в начале 2024 года. ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 одновременно с консольной получала патчи с исправлениями ошибок и обновления с новым контентом, а также дополнительными улучшениями. Проект на ПК сейчас находится в идеальной форме, поэтому для него наконец-то реализовали поддержку пользовательских модов.
Теперь в Marvel's Spider-Man 2 можно устанавливать самые разные костюмы, изменять анимации, редактировать локации и модели персонажей. Авторы ПК-версии игры постарались сделать поддержку модификаций максимально дружелюбной для создателей контента и самих игроков. Весь принцип модов в игре реализован по схеме Marvel's Spider-Man Remastered, который официально вышел на ПК в 2022 году.
Как сообщается, весь процесс установки файлов проходит через автоматический менеджер модов Overstrike. Программа была разработана специально для установки модов для игр от Insomniac Games и теперь совместима с Marvel's Spider-Man 2. Всё, что нужно от игрока, — это скачать мод-менеджер и любой желаемый мод для игры. После этого достаточно перенести файлы в окно программы и нажать кнопку установки. Для игры уже выпущен ряд интересных костюмов. Например, энтузиасты добавили костюм Дэдпула из фильмов, наряд Человека-паука из игры Spider-Man: Web of Shadows и замену главного героя на Си-Джея. Одними костюмами они не ограничились: для игры выпущены моды на улучшенную оптимизацию, удаление "лишней" символики и улучшение камеры. Судя по всему, модов для Marvel's Spider-Man 2 будет становиться всё больше, а скачать их можно прямо с нашего сайта.
Ждем мод на лицо MJ теперь)
Только не из последних игр серии, даёшь старую версию!
Ну так речь как раз на лицо из первой части или рядом с такой внешностью.
А, для MJ новую внешность, вернее старую) Я думал её внешность челопуку)
Зеленый гоблин: Я раздавлю тебя, человек паук!
Человек паук: Охлади трахание, я рассматриваю её пользу, углепластик!
кому такие кретинские моды нужны, типа CJ
Это классика. В любой игре, где есть моды должно быть 2 персонажа - CJ и Шрек (ждём второго)