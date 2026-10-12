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Отказ создателей Games Workshop продать компанию авторам Dungeons and Dragons привел к появлению Warhammer
Выходцы из ZA/UM анонсировали иммерсивную ролевую игру Red Rooster с упором на физику
WWE '12 получила нативный ПК-порт через статическую рекомпиляцию - в 4K и до 60 FPS
Переход Teamfight Tactics на Unreal Engine обернулся кошмаром для разработчиков и технической катастрофой
Gran Turismo 7 впервые добралась до гонки в AnyPS5 - пока лишь около 2 FPS
The King is Watching стала полностью играбельной в эмуляторе PS5 KytyPS5 - до 60 FPS даже на GTX 1650
God of War II с PS2 запустили на ПК через статическую рекомпиляцию - игра работает при 60 FPS
Вышел экшен-хоррор про психбольницу 1977 года, где в микрофон нужно кричать
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Обзор Star Wars: Galactic Racer - топовые гонки во вселенной "Звёздных войн"
SCS Software показала геймплей DLC Iceland для Euro Truck Simulator 2
Свежий геймплей ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time - улучшения и переработанный Хайрул
God of War 3 запустили на ПК в 144 FPS - Sony, вы это видите?!
GTA 6 может выйти на ПК уже в начале 2027 года: почему Rockstar способна отказаться от многолетнего ожидания
World of Warcraft ожил или как я добавил экосистему животного мира
Анимационный сериал "Монстры-коммандос" - киновселенная DC от Джеймса Ганна
История провала Daikatana - что пошло не так с задумкой Джона Ромеро
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Корпус-аквариум DEEPCOOL CG530U 4F черный
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