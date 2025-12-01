ЧАТ ИГРЫ
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8 2 305 оценок

Фальшивый мод для Marvel's Spider-Man 2, якобы убирающий всю повестку, вызвал большой скандал в соцсетях

2BLaraSex 2BLaraSex

30 ноября в социальной сети X вспыхнул новый скандал, связанный с якобы новым модом для Marvel's Spider-Man 2. По соцсети стали распространяться скриншоты, демонстрирующие "титанический труд моддеров" по очистке игры от повестки. В частности, мод меняет Хейли, чернокожую подругу Майлза Моралеса, на белую девушку с более "европеоидными" чертами лица и перерисовывает Мэри Джейн Уотсон, делая ее внешность ближе к стереотипам "идеальной красавицы".

Реакция была взрывной: пока одни спрашивали, где скачать мод, другие стали обвинять авторов в расизме и сексизме. Посты со скриншотом набрали миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. В самых безобидных комментариях люди просто призывали не играть, более суровые же прямо переходили к оскорблениям.

Какой же это отвратительный и ненавистный поступок. Это так грустно и жалко.
Если кто-то сделает мод, который уберет всех белых, вас это будет раздражать?
Разочаровывает видеть, как люди сознательно выбирают дискриминацию в игре.
Зачем вообще покупать игру? Если она тебе не понравились - просто оставь все как есть и не играй.

Не обошлось без поддержки со стороны части аудитории. Многие комментаторы хвалили мод за "исправление уродства" и "возврат к нормальности", ссылаясь на критику оригинального дизайна

Однако к вечеру того же дня правда вышла наружу: изображения оказались подделкой, созданной с помощью AI-инструментов вроде Midjourney или Stable Diffusion. Разоблачение пришло от сообщества моддеров на Nexus Mods и Reddit, где энтузиасты отметили несоответствия - от артефактов генерации (типичные для AI, как размытые края и неестественные пропорции) до отсутствия реальных файлов мода на проверенных платформах.

Пока что волна возмущения не утихает: за последние сутки по теме "Spider-Man 2 mod" появилось тысячи постов.

110
161
Комментарии:  161
MNM 777
75
3Dart stl

рыгота фу..на х....

18
pirlovcin

по ходу им не нравятся красивые женщины

8
MNM 777 pirlovcin

на ПК хотя бы есть моды , а вот консольщикам повезло меньше

39
JustA_NiceGuy

"Повестку". У людей просто кукуха поехала и видят повестку даже там, где её нет.

67
mongol312

«Ты живёшь в мире, где одни выдумки. Пасхальный Кролик — выдумка, Зубная Фея — выдумка и Королева Англии — тоже выдумка!»

а повестки нет. Негров нет. Пид*ров нет. И фемок тоже нет. Есть истеричные белые нетолерантные мужики, которым все не то в современных играх и фильмах. Ну вот такие они капризные дети - не хотят жрать дерьмо, которое им пихают лопатами в горло мудрые женщины, которые лучше знают, что хотят смотреть и во что хотят играть эти тупые мужики и подростки.

49
pirlovcin

ты просто глупое дите

12
Spillik mongol312

Антиповестка - такая же повестка, только с другой стороны.

10
CRAZY rock GAME

Да и правильно, там все персонажи красивые, это у расистов и нытиков в этом сообществе всегда какие то проблемы

54
Saint01

Соевый

15
CRAZY rock GAME Saint01

😂😂😂😂

11
Axel Made

Ну да просто "п*здец" какие красивые

11
Neko-Aheron

Что за мерзкие рожи . Как такое можно защищать ?
… и эти комментари. Сами уродуют девушек, а потом говорят:

Зачем вообще покупать игру? Если она тебе не понравились - просто оставь все как есть и не играй.

Биомусор лицемерный

30
Falloutist

При этом, если эти же "люди" обнаружат у разработчика какие-то не те взгляды, то "не играем" они не ограничатся, а устроят самую настоящую травлю.

14
Ahnx

Современные игры делают расисты и дегенераты, это уже ни для кого не секрет.

3
WerGC

справа приятные лица аж глаза радуются

26
Константин335

Ну хз, в оригинале они тоже нормально выглядят. Тут просто скрины с PS 5 специально так подобраны

25
Double_Jump

Ну, подбери мне скрин с этой негрихой, где она не страшила.

3
kotasha

Ахаха да тебе г палке заверни будет норм игра.

Константин335 Double_Jump

У меня этой игры на ПК сейчас нет, так как прошел давно

Dark1994

Ахаха, а знаете почему их так корежит? Потому что если бы такой мод был, он 100% был бы топ по скачкам и это бы наверняка привлекло внимание к очевидной проблеме уродства и повестки, потому что люди хотят играть в игры где красивые персы и никто друг друга под хвост не долбит и не делает ножницы.

20
AdriftDylan
20
Mad IVIax

Тодд Говард может гордиться, что его знаменитый редактор персонажей из Обливиона так хорошо пользуется спросом у дорогих западных компаний🌚

12
Иваныч из Тулы

Это как кидать петарду в туалет, весело, но всё забрызжет.

16
Bozena Alk

нужен этот мод, и точка.

16
