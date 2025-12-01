Фальшивый мод для Marvel's Spider-Man 2, якобы убирающий всю повестку, вызвал большой скандал в соцсетях

30 ноября в социальной сети X вспыхнул новый скандал, связанный с якобы новым модом для Marvel's Spider-Man 2. По соцсети стали распространяться скриншоты, демонстрирующие "титанический труд моддеров" по очистке игры от повестки. В частности, мод меняет Хейли, чернокожую подругу Майлза Моралеса, на белую девушку с более "европеоидными" чертами лица и перерисовывает Мэри Джейн Уотсон, делая ее внешность ближе к стереотипам "идеальной красавицы".
Реакция была взрывной: пока одни спрашивали, где скачать мод, другие стали обвинять авторов в расизме и сексизме. Посты со скриншотом набрали миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. В самых безобидных комментариях люди просто призывали не играть, более суровые же прямо переходили к оскорблениям.
Какой же это отвратительный и ненавистный поступок. Это так грустно и жалко.
Если кто-то сделает мод, который уберет всех белых, вас это будет раздражать?
Разочаровывает видеть, как люди сознательно выбирают дискриминацию в игре.
Зачем вообще покупать игру? Если она тебе не понравились - просто оставь все как есть и не играй.
Не обошлось без поддержки со стороны части аудитории. Многие комментаторы хвалили мод за "исправление уродства" и "возврат к нормальности", ссылаясь на критику оригинального дизайна
Однако к вечеру того же дня правда вышла наружу: изображения оказались подделкой, созданной с помощью AI-инструментов вроде Midjourney или Stable Diffusion. Разоблачение пришло от сообщества моддеров на Nexus Mods и Reddit, где энтузиасты отметили несоответствия - от артефактов генерации (типичные для AI, как размытые края и неестественные пропорции) до отсутствия реальных файлов мода на проверенных платформах.
Пока что волна возмущения не утихает: за последние сутки по теме "Spider-Man 2 mod" появилось тысячи постов.
