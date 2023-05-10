Фанат сделал крутой дизайн для PlayStation 5 с Веномом из Marvel's Spider-Man 2 ©

В преддверии летних игровых презентаций слухи вокруг очень скорого релиза Marvel's Spider-Man 2 только набирают обороты. Тем не менее простым фанатам ничего не остается, кроме как находится в ожидании официальных новостей от разработчиков игры. Один из поклонников супергеройского экшена решил необычным способом скрасить свое ожидание и разработал PlayStation 5 с уникальным дизайном.

Пользователь под ником Splitstrim отлично проработал идею дизайна консоли в стиле Marvel's Spider-Man 2. Энтузиаст разработал специальные панели для PlayStation 5, которые включают себя изображения Венома и его стилизованный логотип паука из дебютного трейлера игры.

Фанатская работа получилась действительно впечатляющей, поскольку все изображение злодея и другие элементы дизайна получились рельефными. Пользователь использовал специальные материалы и вручную с нуля создал панели для PlayStation 5, чтобы разместить все необходимые элементы готового дизайна. Итоговую работу автор оценивает в 250 фунтов стерлингов только за панели из-за ручной работы и стоимости материалов.