Фанатская ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 обновилась до версии 1.3.5 и выглядит великолепно

Прошел почти месяц с тех пор, как мы в последний раз смотрели неофициальный порт. И поскольку Команда моддеров, стоящая за фанатской версией Marvel’s Spider-Man 2 для ПК, вчера выпустила новую версию V1.3.5. В настоящее время она отлично работает на компьютерах высокого класса. Игра больше не страдает зависаниями. Таким образом, изучение города игры теперь становится приятным занятием. Мало того, в настоящее время очень мало визуальных сбоев.
Хотя игра еще не идеальна, она находится на том этапе, когда каждый компьютерный геймер сможет по-настоящему насладиться ею. Просто будьте особенно осторожны с тем, что вы будете скачивать.
Просто невероятно, что удалось создать команде моддеров, стоящих за этим неофициальным портом для ПК. Через пару месяцев проект будет так же хорош, как официальный порт Marvel’s Spider-Man 2 для ПК.
Также стоит отметить, что в игре также есть несколько настроек графики. Таким образом, теоретически вы сможете повысить производительность ПК среднего уровня за счет ее снижения.
чет как то не очень , ощущение будто освещение поломано
И не только освещение. Всякие анимации брызг в бою прерываются, текстуры отсутствуют. Там работы на год.
Мне этот билд напоминает старые дубляжи фильмов, неофициальные, где часто фоновые звуки пропадали и было ощущение, будто смотришь дешёвый сериал. Смотреть такое, как в кале покопаться.
но сам факт в том что это делают обычные работяги и не за несколько десятков лямов )
Смотря на сколько старые, Володарский был довольно профессиональным человеком, таким уровнем не похвастаются современные актеры.
Я не знаю почему, но каждая подобная новость меня дико забавляет.
выглядит уже вполне достойно и играбельно
Удачи ребятам и (или) девчатам. Такими темпами до офрелиза Spider-Man 2 на ПК дело может просто не дойти.
"Великолепно". Текстуры покинули чат)
Сделай лучше... так-то чудаки делают из слитых материалов и клеят на соплях , но все-же ...
Нуу. Если у пекарей это "великолепно" то я даже не знаю откуда претензия к графону консолей. Ваше "великолепно" по графону уровня ps2.