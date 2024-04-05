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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 716 оценок

Фанатская ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 обновилась до версии 1.3.5 и выглядит великолепно

monk70
Новости

Прошел почти месяц с тех пор, как мы в последний раз смотрели неофициальный порт. И поскольку Команда моддеров, стоящая за фанатской версией Marvel’s Spider-Man 2 для ПК, вчера выпустила новую версию V1.3.5. В настоящее время она отлично работает на компьютерах высокого класса. Игра больше не страдает зависаниями. Таким образом, изучение города игры теперь становится приятным занятием. Мало того, в настоящее время очень мало визуальных сбоев.

Хотя игра еще не идеальна, она находится на том этапе, когда каждый компьютерный геймер сможет по-настоящему насладиться ею. Просто будьте особенно осторожны с тем, что вы будете скачивать.

Просто невероятно, что удалось создать команде моддеров, стоящих за этим неофициальным портом для ПК. Через пару месяцев проект будет так же хорош, как официальный порт Marvel’s Spider-Man 2 для ПК.

Также стоит отметить, что в игре также есть несколько настроек графики. Таким образом, теоретически вы сможете повысить производительность ПК среднего уровня за счет ее снижения.

18
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Nixs

чет как то не очень , ощущение будто освещение поломано

2
JustA_NiceGuy

И не только освещение. Всякие анимации брызг в бою прерываются, текстуры отсутствуют. Там работы на год.
Мне этот билд напоминает старые дубляжи фильмов, неофициальные, где часто фоновые звуки пропадали и было ощущение, будто смотришь дешёвый сериал. Смотреть такое, как в кале покопаться.

-1
Antoxanotdance JustA_NiceGuy

но сам факт в том что это делают обычные работяги и не за несколько десятков лямов )

2
vzglydizugla JustA_NiceGuy

Смотря на сколько старые, Володарский был довольно профессиональным человеком, таким уровнем не похвастаются современные актеры.

-2
Horrifing

Я не знаю почему, но каждая подобная новость меня дико забавляет.

2
JIoMTuK

выглядит уже вполне достойно и играбельно

0
1barac9U7ada7

Удачи ребятам и (или) девчатам. Такими темпами до офрелиза Spider-Man 2 на ПК дело может просто не дойти.

0
JustA_NiceGuy

"Великолепно". Текстуры покинули чат)

Спойлер

0
Ang Dark

Сделай лучше... так-то чудаки делают из слитых материалов и клеят на соплях , но все-же ...

0
Pravdarub

Нуу. Если у пекарей это "великолепно" то я даже не знаю откуда претензия к графону консолей. Ваше "великолепно" по графону уровня ps2.

-1