Фанаты Человека-паука считают, что трейлер Marvel's Spider-Man 2 показал битву с боссом Питера Паркера ©

Независимо от того, понравилась ли вам прошедшая вчера презентация PlayStation Showcase или нет, нельзя оспорить тот факт, что нам показали много впечатляющего материала из Marvel's Spider-Man 2. Многие с тех пор изучали трейлер и геймплей игры, а некоторые теперь считают, что нам даже показали доказательства того, что в какой-то момент игры придется сразиться со Спайди Питера Паркера в роли Майлза Моралеса.

Хотя было много свидетельств того, что Питер борется со своим новым симбионтом, самый показательный момент, когда Майлзу, возможно, придется сразиться со своим наставником, происходит, когда Человек-паук проваливается сквозь потолок склада. Выслеживая Ящера, Майлз прерывает его, когда Питер, выпустив щупальца, угрожающе стоит в темноте.

Lost-Lu опубликовал стоп-кадры этого момента на сабреддите игры, предположив, что будет босс-файт с симбионтом Питера в сиквеле. Многие согласны с ним, и есть шанс, что именно этот момент станет первым из потенциально многих случаев, когда Майлзу и Питеру придется сражаться друг с другом. Да, нам многое показали, но геймплей и сцены, скорее всего, были тщательно отредактированы, чтобы не показать нам слишком многого относительно того, как будет развиваться сюжет.

Как уже отмечалось, появилось еще одно доказательство того, что отношения Питера и его костюма симбионта не являются здоровыми. В конце трейлера Человек-паук настаивает на продолжении погони в одиночку, похоже, почувствовав вкус крови. Майлз замечает, что это совсем не похоже на Питера. Есть также момент, когда Человек-паук бросает спасенного им гражданина на пол вместо того, чтобы аккуратно приземлить его.



Крейвен-охотник стал главным злодеем сиквела, а Веном, который закрывал трейлер почти двухлетней давности на предыдущей презентации PlayStation Showcase, вообще не был показан. То, что у Питера есть свой собственный костюм симбионта, наводит на мысль, что те, кто считал, что Веном вполне может работать с двумя Человеками-пауками, вполне могут оказаться правы. Некоторые даже считают Питера Веномом после того, как не увидели симбионта в новых кадрах.