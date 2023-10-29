Фанаты Marvel's Spider-Man 2 выбрали самый уродливый костюм в игре

Многие поклонники Marvel's Spider-Man 2 считают один из костюмов Майлза Моралеса очень уродливым, настолько, что требуют убрать его, изменить или, по крайней мере, не использовать в неизбежном продолжении.
В Marvel's Spider-Man 2 для PS5 есть десятки костюмов для персонажей, но больше всего обсуждений вызывает последний костюм Майлза Моралеса, который обвиняют не только в рекламе бренда Adidas, но и в том, что он очень уродлив из-за нескольких деталей, в первую очередь из-за того, что не закрывает волосы Моралеса, создавая странный эффект "банки".
Волосы все только усугубляют. Без волос это выглядело бы немного странно, но не ужасно. Торчащие сверху волосы заставляют костюм выглядеть незавершенным
Некоторые даже дошли до того, что назвали его "оскорбительно уродливым".
Пока что Insomniac Games никак не отреагировала на этот вопрос, который в любом случае является второстепенным по отношению к остальной части игры. Трудно ожидать каких-либо изменений в этом отношении, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, но никогда нельзя сказать, что может произойти, если давление станет очень сильным. В остальном же мы предлагаем вам ознакомиться с нашим обзором Marvel's Spider-Man 2, чтобы узнать все подробности об игре.
Голова на цветочный горшок похожа :)
Рассамаха????
У Питера самые стрёмные костюмы во второй игре ( некоторые ), а красивые из первой игры убрали. Я не удевлюсь если они старые костюмы будут с патчами и DLC добавлять ведь в первой игре показали почти все костюмы которые носил Паркер в комиксах. Например классический костюм алого-паука, у персонажа носивший этот стрёмный костюм есть два чумовых костюма и один из них мог стать заменной костюма призрачного-паука.
Я когда заголовок увидел сразу об этом костюме подумал. И самое худшее то что этот костюм выдают по сюжету ближе к концу и сменить его не дают, меняешь его и в следующей катсцене он снова в этом убожестве.
И правда уродливый костюм, кто вообще додумался сделать такой костюм.
Эти торчащие волосы,они прямо просятся чтобы за них хватились во время боя,и оторвали ту тупую башку что придумали эту маску.
Кал рандомный
не согласен там у паука питеры есть тупой костюм.
Почему об этой средней игре столько говорят. Выйдя она на всех платформах, уже бы забыли про нее. Но эксклюзивность ммм..
если бы она вышла везде орали бы как бешаные- а щяс щепчут.
мерзость а вы и дальше покупайте сжв лгбт келл
Ну дак а что от сонибоев еще можно было ожидать?)
а на пк за такое еще и отдельно платят
на пк любой костюм модами ставится. А почти вся реклама 2ой части была основана на кучке костюмов)