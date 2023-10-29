Фанаты Marvel's Spider-Man 2 выбрали самый уродливый костюм в игре

Многие поклонники Marvel's Spider-Man 2 считают один из костюмов Майлза Моралеса очень уродливым, настолько, что требуют убрать его, изменить или, по крайней мере, не использовать в неизбежном продолжении.

В Marvel's Spider-Man 2 для PS5 есть десятки костюмов для персонажей, но больше всего обсуждений вызывает последний костюм Майлза Моралеса, который обвиняют не только в рекламе бренда Adidas, но и в том, что он очень уродлив из-за нескольких деталей, в первую очередь из-за того, что не закрывает волосы Моралеса, создавая странный эффект "банки".

Волосы все только усугубляют. Без волос это выглядело бы немного странно, но не ужасно. Торчащие сверху волосы заставляют костюм выглядеть незавершенным

Некоторые даже дошли до того, что назвали его "оскорбительно уродливым".

Пока что Insomniac Games никак не отреагировала на этот вопрос, который в любом случае является второстепенным по отношению к остальной части игры. Трудно ожидать каких-либо изменений в этом отношении, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, но никогда нельзя сказать, что может произойти, если давление станет очень сильным. В остальном же мы предлагаем вам ознакомиться с нашим обзором Marvel's Spider-Man 2, чтобы узнать все подробности об игре.