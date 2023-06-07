Фанаты обратились к Insomniaс с просьбой добавить в Spider-Man 2 паучиху Гвен

Анимационный фильм "Человек-паук: Паутина вселенных" завоевал много похвал от зрителей всего за несколько дней после своего выхода, а героиня Гвен Стейси даже захватила группу поклонников. Поэтому многие фанаты также начали призывать разработчиков из Insomniac добавить в игру Женщину-паука (Spider-Gwen).
Женщина-паук сыграла ключевую роль в анимационных фильмах о "Человеке-пауке" и привлекла большое количество поклонников после выхода "Паутины вселенных". В своем твите аналитик Бенджи Сэйлс призывал Insomniac создать спин-офф о Гвен Стейси, как это было в 2020 году с Marvel's Spider-Man: Miles. В других случаях Insomniac предложили разработать небольшое DLC про Гвен Стейси, по аналогии с Batgirl LDC для Batman: Arkham Knight.
Несмотря на то, что фанаты настоятельно просят об этом, Insomniac Games пока никак не отреагировала, что говорит о том, что Гвен Стейси может и не появиться в Marvel's Spider-Man 2.
Не так давно студия Insomniac представила первый геймплей Marvel's Spider-Man 2, который собрал более 20 миллионов просмотров. Фанаты в восторге от новых дополнений, таких как несколько главных героев, способности симбионта, новые злодеи и т.д.
Релиз Marvel's Spider-Man 2 должен состоятся в этом году на PS 5.
Они могут создать свою паучью вселенную, но на это нужно время, а пихать сразу всех плохая будет идея, её могут ввести также как и Майлза, а также и других пауков...
Игра уже практически готова, могут в качесте сюжетного ДЛС добавить после релиза разве что.
Запилите такую, тогда вторая часть будет не гoвно и не длц
И они такие к концу разработки послушались - ага а 3 часть патом кто делать будет.