Фанаты PlayStation расстроены из-за столь скорого анонса Marvel's Spider-Man 2 для ПК

Прошел год с момента выхода Marvel’s Spider-Man 2, и Sony решила удивить фанатов ПК в ее годовщину. Игровой гигант объявил, что порт игры для ПК выйдет 30 января.
В то время как ПК-геймеры обрадовались этой новости, фанаты PlayStation разочарованы; на самом деле, они в ярости. Фанаты PlayStation выразили свое разочарование в социальных сетях, заявив, что PS5 больше не представляет ценности, и они ожидали DLC, а не порт для ПК.
В официальном объявлении о порте для ПК в Twitter-аккаунте PlayStation фанаты ясно продемонстрировали свое разочарование. Некоторые поклонники утверждают, что это решение было мусором, и спрашивают, где же DLC.
И ВЫ ОТМЕНИЛИ DLC, ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПК-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 🤡🤡🤡🤡🤡
В чем тогда, черт возьми, смысл PS5 и особенно PS5 Pro?!
Некоторые пользователи не понимают стратегии Sony. Они задаются вопросом, если PS5 Pro мощнее, чем 90% оборудования в ПК-опросе Steam, то почему Sony выпускает свои игры на ПК? Большинство из них еще больше злятся из-за того, что анонс был сделан так рано.
Ghost of Tsushima была выпущена на ПК через 4 года, тогда как God of War Ragnarok появилась спустя 2 года. Поэтому фанаты PS5, возможно, надеялись, что анонс порта на ПК не будет сделан по крайней мере через один год.
Некоторые даже думают, что утечка всего исходного кода ранее заставила Sony анонсировать порт раньше времени. Гнев фанатов PlayStation кажется справедливым, поскольку они ожидали DLC для игры, но разработчик, похоже, отказался от них в пользу порта на ПК.
Так пох@й на игру. Даже за бесплатно не буду играть в это го&но. Первая часть была нормальной игрой, эта же просто цирк долбанный, который слил Питера своим Дайверсити взглядам
>если PS5 Pro мощнее, чем 90% оборудования в ПК-опросе Steam
Лол.
больные люди
Не знаю что и сказать. Я боюсь людей, которые так яростно считают, что игры обязаны оставаться только на PS.
вроде давно вышел. я уже забыл что такой был.
все потому что на пека много новых интересных игр каждый год.
1 года с плюсом вполне достаточно что кто хотел уже купил бы игру, ну может ещё как то слив билда на пк как то ускорил порт игры, другой вопрос что игра с катилась за Sweet Baby Inc.
Отменили dlc так как хакеры нашли способ сразу же их вшивать в свой бразильский билд. По сюжету игры такм около 4х dlc намечалось, как в первой части. И смысл Сони тянуть 2-3 года, если уже сейчас нормальный играбельный пиратский билд есть.
За бесплатно ненужно, такая повесточная шляпа для зумерков.
Почти 2025 год на дворе, а люди до сих пор продолжают срачи "ПК vs консоли". Время идёт, но ничё не меняется. Не удивлюсь, если и через 10 лет будут яростно друг в друга кидаться какашками, доказывая что условная PS7 лучше ПК...
Ну а почему бы нет, так делают все фанаты всего, айфон и андроид, виндовс линукс )
Фанатики* // Kirill Korneev
это так жалко выглядит...
Причина тряски? Поиграли, всё, не пuздеть, дайте и ПКшерам поиграть, какие мы 6лять нежные....
очередной сальный вброс от monk70