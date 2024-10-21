Фанаты PlayStation расстроены из-за столь скорого анонса Marvel's Spider-Man 2 для ПК

Прошел год с момента выхода Marvel’s Spider-Man 2, и Sony решила удивить фанатов ПК в ее годовщину. Игровой гигант объявил, что порт игры для ПК выйдет 30 января.

В то время как ПК-геймеры обрадовались этой новости, фанаты PlayStation разочарованы; на самом деле, они в ярости. Фанаты PlayStation выразили свое разочарование в социальных сетях, заявив, что PS5 больше не представляет ценности, и они ожидали DLC, а не порт для ПК.

В официальном объявлении о порте для ПК в Twitter-аккаунте PlayStation фанаты ясно продемонстрировали свое разочарование. Некоторые поклонники утверждают, что это решение было мусором, и спрашивают, где же DLC.

И ВЫ ОТМЕНИЛИ DLC, ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПК-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 🤡🤡🤡🤡🤡

В чем тогда, черт возьми, смысл PS5 и особенно PS5 Pro?!

Некоторые пользователи не понимают стратегии Sony. Они задаются вопросом, если PS5 Pro мощнее, чем 90% оборудования в ПК-опросе Steam, то почему Sony выпускает свои игры на ПК? Большинство из них еще больше злятся из-за того, что анонс был сделан так рано.

Ghost of Tsushima была выпущена на ПК через 4 года, тогда как God of War Ragnarok появилась спустя 2 года. Поэтому фанаты PS5, возможно, надеялись, что анонс порта на ПК не будет сделан по крайней мере через один год.

Некоторые даже думают, что утечка всего исходного кода ранее заставила Sony анонсировать порт раньше времени. Гнев фанатов PlayStation кажется справедливым, поскольку они ожидали DLC для игры, но разработчик, похоже, отказался от них в пользу порта на ПК.