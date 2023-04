Финансовый отчет Sony: Marvel's Spider-Man 2 точно будет выпущен в этом финансовом году ©

Игра Marvel's Spider-Man 2 также попала в последний финансовый отчет Sony, опубликованный сегодня. Японская компания заверила, что игра будет выпущена в течение текущего финансового года, который закончится 31 марта 2024 года.

Текст довольно общий, но намекает на то, что, скорее всего, за указанный период Marvel's Spider-Man 2 станет единственной мейнстримовой ААА-игрой Sony, которая выйдет на рынок.

"В этом финансовом году мы также планируем выпустить крупную игру, Marvel's Spider-Man 2, и нацелены на создание новых интеллектуальных объектов, издание игр из каталога на ПК и усиление разработки игр для живых сервисов".

Фактически, Sony подтвердила свою стратегию сосредоточения на играх с живым обслуживанием в будущем, на чем, как ожидается, сосредоточатся некоторые из ее основных команд, в частности, Naughty Dog, которая разрабатывает игру с живым обслуживанием во вселенной The Last of Us, но о которой пока практически ничего не известно.

Учитывая слухи о том, что выход Marvel's Spider-Man 2 запланирован на сентябрь 2023 года, есть большая вероятность того, что мы сыграем в новые приключения Человека-паука скорее раньше, чем позже.