Фоторежим в Marvel's Spider-Man 2 будет доступен бесплатно для всех версий

После подтверждения того, что в состав цифрового Deluxe-издания Marvel's Spider-Man 2 войдут 10 костюмов, которые нельзя будет разблокировать в игре и которые будут доступны только тем, кто купит данную версию, появились предположения, что и фоторежим Marvel's Spider-Man 2 будет доступен только тем, кто купит более дорогие издания игры, но это не так.
В Твиттере старший менеджер по работе с сообществом Insomniac Games Аарон Джеймс Эспиноза положил конец всем спекуляциям, подтвердив, что фоторежим Marvel's Spider-Man 2 не заблокирован платным доступом любого рода и будет доступен во всех версиях игры. игра. Однако те, кто купит Digital Deluxe, получит несколько экслюзивных наклеек и рамок для данного режима, и только.
Откровенно говорю, даже представить сложно, откуда взялась такого рода дезинформация, но звучит довольно нелепо, что разработчик, в истории которого не было ничего подобного, якобы заблокирует одну из основных функций игры. По крайней мере, это событие должно пресечь любые слухи и ошибочные предположения.
Выход Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября этого года эксклюзивно для PS5.
Парой читаешь такое и удивляешься. какой же кисель в головах у людей делающих подобные заявления...
инструментарий для пиара игры пользователями будет бесплатным. о нет, не стоит. сделайте лучше платным) удивитесь от количества продаж)
Кисель в головах у тех кто не читает дальше заголовка. Представитель компании просто развеял фейковые утверждения кисельных людей о платности фоторежима.
эммм... ну ладно, договорились
через СЕ будут все костюмы доступны