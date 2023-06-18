Фоторежим в Marvel's Spider-Man 2 будет доступен бесплатно для всех версий ©

После подтверждения того, что в состав цифрового Deluxe-издания Marvel's Spider-Man 2 войдут 10 костюмов, которые нельзя будет разблокировать в игре и которые будут доступны только тем, кто купит данную версию, появились предположения, что и фоторежим Marvel's Spider-Man 2 будет доступен только тем, кто купит более дорогие издания игры, но это не так.

В Твиттере старший менеджер по работе с сообществом Insomniac Games Аарон Джеймс Эспиноза положил конец всем спекуляциям, подтвердив, что фоторежим Marvel's Spider-Man 2 не заблокирован платным доступом любого рода и будет доступен во всех версиях игры. игра. Однако те, кто купит Digital Deluxe, получит несколько экслюзивных наклеек и рамок для данного режима, и только.

Откровенно говорю, даже представить сложно, откуда взялась такого рода дезинформация, но звучит довольно нелепо, что разработчик, в истории которого не было ничего подобного, якобы заблокирует одну из основных функций игры. По крайней мере, это событие должно пресечь любые слухи и ошибочные предположения.

Выход Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября этого года эксклюзивно для PS5.