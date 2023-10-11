Гаджеты и Нью-Йорк: в сеть слили еще больше геймплея Marvel's Spider-Man 2 ©

Пользователи, получившие ранний доступ к главному супергеройскому экшену этого года в преддверии его скорого релиза, стали активнее делиться интригующими утечками. Буквально несколько дней назад анонимные геймеры слили в сеть огромное количество скриншотов Marvel's Spider-Man 2, а теперь нам предлагают ознакомиться с исследованием открытого мира за неделю до официального релиза игры. Новая утечка раскрывает управление гаджетами и разнообразные способы перемещения по Нью-Йорку.

Примечательно, что источником свежей утечки послужила стриминговая платформа Twitch. Пользователь с ником sbcxshiesty запустил на площадке прямой эфир, в рамках которого начал играть в Marvel's Spider-Man 2 и делиться своими впечатлениями с друзьями по голосовому чату. Личность пользователя остается неизвестной, но предположительно это один из журналистов, которым уже выдали доступ к игре. Администрация Twitch никак не отреагировала на утечку геймплея игры и даже не заблокировала автора канала за нарушения авторских прав. Пользователь сам завершил трансляцию через какое-то время, позволив другим пользователям сохранить запись игрового процесса Marvel's Spider-Man 2.

Напомним, ранее в сеть раньше времени другие журналисты опубликовали свои превью с изучением городских улиц в игре.

Marvel's Spider-Man 2 доберется до консоли PS5 уже 20 октября. Как и у первой части, проект имеет все шансы через год заглянуть на ПК.