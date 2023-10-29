Геймдиректор Marvel's Spider-Man 2 намекнул на появление Сорвиголовы

Marvel's Spider-Man 2 полон пасхальных яиц, но одно из них особенно привлекло внимание фанатов. В первой части игры в районе Адской кухни была найдена табличка с упоминанием юридической фирмы Нельсона и Мердока. В продолжении табличка осталась на месте, но надпись Nelson and Murdock исчезла, что намекает на возможный переезд офиса.

Отвечая на этот вопрос в последнем выпуске подкаста IGN's Beyond, старший креативный директор Marvel's Spider-Man 2 Брайан Интихар (Bryan Intihar) сказал:

Это хороший вопрос. Следите за новостями. Отличная находка!

Это не единственное упоминание Нельсона и Мердока в игре. В конце миссии "Песочный человек" Майлз Моралес упоминает, что друзья Питера-адвоката могут помочь дочери Песочного человека с правом на свидание с отцом в тюрьме. Хотя это и не было названо по имени, но, похоже, это довольно явный намек на динамичный дуэт адвокатов.

Всего этого было более чем достаточно, чтобы поклонники начали строить предположения о появлении Сорвиголовы. Конечно, что это будет за появление, пока никто не может предположить. Это может быть как небольшое камео Мэтта Мердока в роли адвоката (как в фильме 2021 года "Человек-паук: Нет пути домой"), так и появление самого Дьявола Адской Кухни в качестве напарника Человека-паука в DLC или спин-оффе игры.

Insomniac, безусловно, оставила дверь открытой для возможности создания более широкой вселенной Marvel. Всего два дня назад старший креативный директор Marvel's Spider-Man 2 Брайан Интихар подтвердил Kinda Funny, что действие грядущей игры про Росомаху происходит в той же вселенной (Земля-1048), что открывает возможность для пересечений. Более того, в день презентации старший директор по нарративу Джон Пакетт (Jon Paquette) заявил, что студия прислушается к мнению фанатов по поводу возможного спин-оффа про Венома.

Marvel's Spider-Man 2 был отлично принят критиками и игроками. Она стала самой продаваемой игрой PlayStation Studios за всю историю: за первые 24 часа было продано более 2,5 млн. копий.