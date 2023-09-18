Геймдиректор Marvel's Spider-Man 2 рассказал о производственных отношениях Insomniac с Marvel ©

ВНИМАНИЕ: впереди спойлеры к игре Marvel's Spider-Man и ее концовке.

Insomniac Games проделала невероятную работу, оживив свою версию вселенной Человека-паука таким образом, каким он еще не встречался в играх, найдя отличный баланс между верностью IP и собственным уникальным подходом, способным удивить даже старых фанатов. И хотя студия, конечно же, заслуживает большой благодарности за это, не стоит забывать и о вкладе Marvel Games, а также о том, как эти две организации сотрудничали друг с другом в процессе разработки игр.

В недавней беседе с Inverse креативный директор Брайан Интихар (Bryan Intihar) затронул эту тему, заявив, что обе компании очень тесно сотрудничали при работе над играми. Более того, костюм Человека-паука, вдохновленный Доктором Осьминогом, который Питер создает для борьбы со своим бывшим наставником в конце первой части игры, является прямым результатом такого сотрудничества.

Они не просто Marvel, они друзья. И это очень помогло в трудные времена, когда мы пытались придумать сюжетный момент или то, что мы хотим сделать с тем или иным персонажем. В финале Marvel's Spider-Man мы пытались придумать, как сделать драку в конце еще лучше. И у кого-то возникла идея, чтобы Пит создал костюм на основе вещей Отто. Многое из этого появилось благодаря нашему сотрудничеству с Marvel.

Insomniac, разумеется, в настоящее время также работает над Marvel’s Wolverine, так что есть надежда, что студия будет сотрудничать с Marvel на аналогичных условиях, чтобы получить схожие результаты.

Тем временем Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября для PS5.