Геймплей Marvel's Spider-Man 2 преодолел отметку в 15 миллионов просмотров ©

Один из самых просматриваемых видеороликов майской презентации PlayStation Showcase, Marvel's Spider-Man 2, набрал миллионы просмотров всего за несколько часов.



Только на YouTube мы видим более 15 миллионов просмотров: канал PlayStation набрал 7,4 миллиона просмотров, а Marvel Entertainment - 9,1 миллиона, что в общей сложности составляет более 15 миллионов просмотров.



И это без учета повторных загрузок и официальных соцсетей, где геймплейный показ Marvel's Spider-Man 2 также прошел очень хорошо. Через 24 часа после окончания презентации в рейтинге самых просматриваемых видеороликов Metal Gear Solid Delta Snake Eater занял второе место (Marvel's Spider-Man 2 всегда был на первом месте), а Phantom Blade Zero оказался на третьей ступеньке пьедестала.



Marvel's Spider-Man 2 все еще не имеет даты выхода, анонс ожидался во время PlayStation Showcase, но Insomniac Games предпочла ограничиться только геймплеем. Хотя есть мнение, что в самом трейлере была спрятана дата выхода.