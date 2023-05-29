Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 161 оценка

Геймплей Marvel's Spider-Man 2 преодолел отметку в 15 миллионов просмотров

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Procy_on
Новости

Один из самых просматриваемых видеороликов майской презентации PlayStation Showcase, Marvel's Spider-Man 2, набрал миллионы просмотров всего за несколько часов.

Только на YouTube мы видим более 15 миллионов просмотров: канал PlayStation набрал 7,4 миллиона просмотров, а Marvel Entertainment - 9,1 миллиона, что в общей сложности составляет более 15 миллионов просмотров.

И это без учета повторных загрузок и официальных соцсетей, где геймплейный показ Marvel's Spider-Man 2 также прошел очень хорошо. Через 24 часа после окончания презентации в рейтинге самых просматриваемых видеороликов Metal Gear Solid Delta Snake Eater занял второе место (Marvel's Spider-Man 2 всегда был на первом месте), а Phantom Blade Zero оказался на третьей ступеньке пьедестала.

Marvel's Spider-Man 2 все еще не имеет даты выхода, анонс ожидался во время PlayStation Showcase, но Insomniac Games предпочла ограничиться только геймплеем. Хотя есть мнение, что в самом трейлере была спрятана дата выхода.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Protocol10

Первоклашки смотрят на переменках, вот и много просмотров ...

0
vladimirasss

баян)

-1