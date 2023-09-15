Геймплейный ролик Marvel's Spider-Man 2 посвятили демонстрации эксклюзивных костюмов из Digital Deluxe Edition ©

После потрясающего представления различных элементов открытого мира в Marvel's Spider-Man 2 компания Insomniac Games выпустила еще один трейлер, рассказывающий о десяти эксклюзивных костюмах, входящих в состав Digital Deluxe Edition. Питер и Майлз получат по пять костюмов, для создания которых компания сотрудничает с различными художниками. Ознакомьтесь с ними ниже.

В ближайшие дни в социальных сетях появятся подробные описания каждого костюма. Среди других бонусов Digital Deluxe Edition - дополнительные предметы для фоторежима и два очка навыков.

Те, кто оформит предварительный заказ на стандартное издание в PlayStation Store, разблокируют два новых костюма, получат три очка навыков и гаджет Web Grabber для получения раннего преимущества. Marvel's Spider-Man 2 выходит на PS5 20 октября. Ручные впечатления от различных изданий будут опубликованы 15 сентября, так что следите за новостями.