Главные герои Marvel's Spider-Man 2 украсили вагоны трамваев в Сан-Диего ©

До релиза ожидаемого сиквела Marvel's Spider-Man остается еще больше трех месяцев, но компания Sony начинает уже сейчас планомерное продвижения своего главного игрового хита этого года. В качестве рекламы Marvel's Spider-Man 2 компания выкупила самое интересное и заметное место в Сан-Диего. Главные герои супергеройского экшена украсили вагоны трамваем солнечного города.

Преобразование трамваев Сан-Диего связано с главным мероприятием для гиков — Comic-Con. Жители и гости города смогут целый месяц наблюдать вагоны оформленные в цвета Marvel's Spider-Man 2, где также изображены Пауки Питера Паркера и Майлза Моралеса. После этого, масштабная промо кампания игры начнется по всему остальному миру. Учитывая, насколько креативными могут быть Sony нас может ждать еще больше интересной рекламы игры.

Напомним, ранее Marvel's Spider-Man 2 появилась в виде детализированной песчаной скульптуры на пляже Тайваня.

Выставка Comic-Con пройдет с 20 по 23 июля. Разработчики игры из студии Insomniac Games официально подтвердили свое участие в мероприятии. Ожидается, что во время ивента будет представлена новая информация о Marvel's Spider-Man 2.