Голос Питера Паркера сообщил, что работа над озвучкой Marvel's Spider-Man 2 завершена ©

Главный актёр озвучивания грядущего и самого ожидаемого сиквела Marvel’s Spider-Man 2 подтвердил, что его задачи по озвучиванию выполнены.

Юрий Ловенталь, актер, озвучивающий Питера Паркера/Человека-паука в игровой серии Marvel’s Spider-Man, подтвердил в недавнем интервью, что он выполнил все свои задачи по озвучиванию. Это, вероятно, означает, что работа над Marvel’s Spider-Man 2 завершается, и, возможно, дата выхода будет объявлена ​​в ближайшее время. Сегодняшнее объявление поступило от недавно завершившейся серии вопросов и ответов с ним на Reddit.

Релиз Marvel’s Spider-Man 2 запланирован на осень 2023 года.