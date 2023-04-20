Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
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Голос Питера Паркера сообщил, что работа над озвучкой Marvel's Spider-Man 2 завершена

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monk70
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Главный актёр озвучивания грядущего и самого ожидаемого сиквела Marvel’s Spider-Man 2 подтвердил, что его задачи по озвучиванию выполнены.

Юрий Ловенталь, актер, озвучивающий Питера Паркера/Человека-паука в игровой серии Marvel’s Spider-Man, подтвердил в недавнем интервью, что он выполнил все свои задачи по озвучиванию. Это, вероятно, означает, что работа над Marvel’s Spider-Man 2 завершается, и, возможно, дата выхода будет объявлена ​​в ближайшее время. Сегодняшнее объявление поступило от недавно завершившейся серии вопросов и ответов с ним на Reddit.

Релиз Marvel’s Spider-Man 2 запланирован на осень 2023 года.

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