Графическое сравнение демоверсии и релизной версии Marvel's Spider-Man 2

Cycu1, известный YouTube-блогер, который занимается анализом видеоигр, недавно выложил видеоролик, в котором подробно рассматриваются графические различия между релизной версией Marvel's Spider-Man 2 и ее дебютным геймплейным трейлером, показанным в мае 2023 года. В ролике проведено всестороннее сравнение, с акцентом на определенные фрагменты, в которых можно заметить отличия, особенно в части освещения.

Так, в одной из сцен трейлера было невозможно разглядеть Питера Паркера, который находится под воздействием симбионта. Однако в релизной версии его внешность стала чуть более различимой. При этом в одной из сцен, которые можно увидеть в трейлере, Паркер появляется в кадре перед тем, как его поглощает симбионт. Однако в релизной версии игры этой сцены нет. Также разработчики изменили освещение в сцене погони за Ящером.

Так же в финальной версии Spider-Man 2 сотрудники Insomniac Games доработали поведение воды, уделив особое внимание визуализации брызг. Это было сделано в связи с отзывами, полученными после первоначальной демонстрации игрового процесса. Сравнение двух версий показало, что размер брызг уменьшился, а уровень детализации увеличился.