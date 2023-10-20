Графическое сравнение демоверсии и релизной версии Marvel's Spider-Man 2

Cycu1, известный YouTube-блогер, который занимается анализом видеоигр, недавно выложил видеоролик, в котором подробно рассматриваются графические различия между релизной версией Marvel's Spider-Man 2 и ее дебютным геймплейным трейлером, показанным в мае 2023 года. В ролике проведено всестороннее сравнение, с акцентом на определенные фрагменты, в которых можно заметить отличия, особенно в части освещения.
Так, в одной из сцен трейлера было невозможно разглядеть Питера Паркера, который находится под воздействием симбионта. Однако в релизной версии его внешность стала чуть более различимой. При этом в одной из сцен, которые можно увидеть в трейлере, Паркер появляется в кадре перед тем, как его поглощает симбионт. Однако в релизной версии игры этой сцены нет. Также разработчики изменили освещение в сцене погони за Ящером.
Так же в финальной версии Spider-Man 2 сотрудники Insomniac Games доработали поведение воды, уделив особое внимание визуализации брызг. Это было сделано в связи с отзывами, полученными после первоначальной демонстрации игрового процесса. Сравнение двух версий показало, что размер брызг уменьшился, а уровень детализации увеличился.
копипаст за 70 баксов)))
Достаточно порезали эффекты и графику даже на пг плеере достаточно видно. Вывод демо для инвесторов, релизная версия для лохов , торрент эдишн для настоящих геймеров
сравни графику на пг плеере)
Согласен. Называется такое сравнение "вырви глаз". 21 век, почти 24 год...
В видео виден даунгрейд. Безтолковая желтизна в финальной версии и бездумное пихание везде отражения/отсвечивания света не добавили эффектности. Особенно это заметно в прямом сравнении в видео.
ссанина тухлая
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