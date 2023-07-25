Hot Toys показала фигурку Питера Паркера в костюме симбионта из Marvel's Spider-Man 2 ©

Компания Hot Toys представила новую экшн-фигурку Человека-паука из Spider-Man 2 от Insomniac Games, показав больше деталей костюма симбиота Питера Паркера.

По данным портала GameSpot, стоимость фигурки должна составить порядка 305 долларов США. В комплект поставки будет входить несколько вариантов визуальной кастомизации фигурки. В частности, можно будет сделать так, чтобы красная маска по-прежнему оставалась открытой, в то время как оригинальный наряд был полностью скрыт.

Как и в оригинальном комиксе, альтернативный костюм симбионта отличается элегантной простотой дизайна. Он черный с белым символом Человека-паука, окружающим Питера Паркера, но этот образ был изменен компанией Insomniac Games. Можно заметить некоторые черты, отсылающие к костюму белого паука.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5.