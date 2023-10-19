Hot Toys представила большую и крайне реалистичную фигуру Венома из Marvel's Spider-Man 2 ©

В честь скорого релиза Marvel's Spider-Man 2 компания Hot Toys представила новую коллекционной фигурку Венома из марвеловского Нью-Йорка в масштабе 1/6. При изготовлении фигурки соблюдены пропорции крупного тела Венома из игры, а в качестве материала для изготовления его тела был использован хорошо поддающийся формовке мягкий пластик черного цвета.

Коллекционная фигурка Венома высотой 53 см в точности повторяет его ужасающий облик из видеоигры и состоит из более чем 20 подвижных суставов.

Согласно официальному описанию, Веном получил "новую скульптуру головы с открытым ртом и еще одну модель головы со злобной ухмылкой, сопровождаемой вращающимися глазами, клыкастыми зубами и детально проработанной мускулатурой. Чтобы еще больше подчеркнуть его жуткое выражение, в комплект входят три модели языков, что придает его грозному облику дополнительную глубину. Дополняют его устрашающий вид белые символы паука, украшающие грудь и спину, усики симбионта новой конструкции и грозные атакующие когти".

По прогнозам, ее стоимость должна составлять более $500, так что это точно для самых ярых фанатов Венома. Возможно, некоторые коллекционеры будут шокированы его размерами, но в защиту Hot Toys можно сказать, что размеры коллекционной фигурки соответствуют версии персонажа, показанной в игре.