Hot Toys представила новые фигурки главных героев грядущей Marvel's Spider-Man 2 ©

Компания Hot Toys представила новые коллекционные фигурки Питера Паркера (Advanced Suit 2.0) и Майлза Моралеса (Upgraded Suit) в масштабе 1/6 по мотивам долгожданной игры Marvel's Spider-Man 2.

Детально проработанная фигурка Питера Паркера оформлена в красно-синем костюме с белыми вставками и эмблемой паука. В комплект входят 2 парами сменных насадок на глаза, сменные клещи с шарнирами, целый набор аксессуаров, в том числе дрон-паук, стреляющий черной паутиной, несколько пар сменных рук/кистей и подставка.

Созданная по мотивам игры, фигурка Майлза Моралеса получила тело с большими возможностями для динамичных поз, детально проработанный костюм в красно-черной цветовой гамме с узором в виде паутины и эмблемой красного паука, а также новые аксессуары в форме паутины, насадки с эффектом бластера Venom, кисти рук с различными жестами и подставку.

Высота каждой из фигурок составит около 30 см. Выпуск запланирован на период с IV квартала 2023 года по I квартал 2024 года. Коллекционные фигурки Питера Паркера и Майлза Моралеса будут доступны ограниченным тиражом в 3000 и 2000 экземпляров.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года на PS5.