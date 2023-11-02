Игроки научились самостоятельно менять погоду и время суток в Marvel's Spider-Man 2

В Marvel's Spider-Man 2 реализован огромный и детализированный Нью-Йорк, по которому интересно даже просто полетать на паутине. Главным недостатком этого открытого мира является то, что в нем не реализована динамичная смена погоды и даже времени суток. В экшене даже нельзя вручную переключить день на ночь или наоборот после прохождения игры, как это было в оригинальной игре. Тем не менее игрокам все же удалось найти способ обойти это ограничение с помощью небольшого бага.
Инструкцией по смене погоды и времени суток поделился энтузиаст под ником KhrazeGaming. Спустя 100 часов, проведенных в Marvel's Spider-Man 2, ему удалось обнаружить забавную ошибку, которая позволяет быстро переключать день на ночь или вызвать грозу с дождем.
Чтобы переключить время суток в Marvel's Spider-Man 2, игрокам необходимо отправиться в один из порталов Мистерио, которые разбросаны по всему городу. Каждое испытание Мистериума включает в себя определенное время суток и погодные эффекты, которые можно перенести в открытый мир игры. Для этого нужно просто перезапустить испытание, и когда начнется обратный отсчет, отменить его. Таким образом можно получать разное время суток и погоду:
- Портал в Чайнатауне — утро
- Портал в Верхнем Ист-Сайде — дневной дождь
- Портал в Центральном парке — вечер
- Портал в Мидтауне — ночь
Разработчики Marvel's Spider-Man 2 обещают добавить удобную возможность переключения времени суток в одном из будущих обновлений.
Некстген игра 2023 года в которой все еще нет динамической смены суток, хех
с каких пор вещи присущие в основном рпг играм в открытом мире должны быть везде?
лишь бы к чему-то до*баться, так еще и к хотелке в своей голове, так еще и к той которую завезут с патчем.
х2 гений
P.S. В БГ3 тоже нет динамической смены суток
Ну тогда может порезать нужно? Тихие добивания вырезать там - ну потому что это же не стелс игра!
Квесты (хотя их и так 6 на всю игру) и награды за них вырезать - ведь это не рпг!
P.S. "Хотелки" это было еще в человеке пауке 3!
Мы так раньше играя в дивижку первую лутались меняя серваки. С точки на точку переносишься, выходишь а лут уже на месте)