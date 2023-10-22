Игроки сообщают о проблемах с установкой Marvel's Spider-Man 2 с физического носителя

С момента релиза Marvel's Spider-Man 2 прошло уже несколько дней, но, похоже, далеко не всем удается насладиться новой игрой о Человеке-пауке, так как поступают сообщения о проблемах с физической версией игры. Как сообщают участники Reddit, по неизвестной причине Marvel's Spider-Man 2 просто "не устанавливается" с физического носителя. При достижении 36% установка прекращается, и больше ничего не происходит.

По имеющимся сведениям, партия физических носителей игры может быть неисправна, причем пострадали игроки из стран Европы. И пока нет никакого решения для устранения этой неприятной проблемы. Один из пользователей сообщил, что он обратился с проблемой в магазин, продающий физическую версию Marvel's Spider-Man 2, и получил следующий ответ:

К ним уже поступило с десяток жалоб от потребителей, столкнувшихся с той же проблемой. Они уже связались с Sony, представители которой сообщили им, что знают о проблеме и что исправление должно быть выпущено в ближайшие дни или выходные.

Проблемы с Marvel's Spider-Man 2 выходят за рамки физических носителей: геймеры, играющие в данный момент, сообщают, что в игре наблюдаются различные ошибки.

Как отметил журналист и инсайдер Том Хендерсон, его удивляет такое количество ошибок в этой игре, однако он все равно оценивает ее на 9/10.

"Мне очень нравится Marvel's Spider-Man 2, но должен сказать, что я удивлен тому количеству багов, с которыми я столкнулся в процессе прохождения игры. Но все же для меня это твердая 9/10".