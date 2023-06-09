Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.4 185 оценок

Информация о бонусах за предзаказ и коллекционном издании Marvel's Spider-Man 2

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Gruz_
Новости

Insomniac Games сообщила дату выхода Marvel's Spider-Man 2 и подтвердила подробности о различных бонусах за предзаказ и цифровых/розничных изданиях игры. Приобрести игру можно будет с 16 июня в различных изданиях - включая коллекционное издание с фигуркой Венома.

Бонусы за предзаказ - если вы оформите предварительный заказ на любую версию Marvel's Spider-Man 2, вы получите:

  • Костюм Арахнайт для Питера с ранней разблокировкой и 3 вариантами расцветки.
  • Костюм Теневого Паука для Майлза с 3 вариантами расцветки.
  • Гаджет Web Grabber с ранней разблокировкой.
  • 3 очка навыков, которые помогут вам в начале вашего путешествия.

Digital Deluxe Edition ($79.99 / £79.99/ €89.99/ ¥9,980 MSRP) — издание включает:

  • Базовая игра.
  • Все бонусы предварительного заказа.
  • 10 уникальных костюмов (5 для Питера, 5 для Майлза).
  • Дополнительные фоторамки и наклейки для фоторежима.
  • 2 дополнительных очка навыков.

Коллекционное издание ($229,99 / £219,99/ €249,99/ ¥31,790 MSRP) — содержит:

  • Ваучер на издание Digital Deluxe Edition.
  • Футляр Steelbook®.
  • Качественная 19-дюймовая статуэтка, изображающая Человека-паука, сражающего с любимцем фанатов Веномом.

В Marvel's Spider-Man 2 появятся два главных злодея - охотник Крэйвен и Веном. Хотя мы еще не видели Венома в игре, Кравена-охотника недавно показали на мероприятии PlayStation, на котором также впервые был продемонстрирован геймплей Marvel's Spider-Man 2. Insomniac также представила несколько новых артов этих злодеев.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года. В настоящее время подтверждено, что игра выйдет только на PS5. Sony обычно портирует свои игры на ПК, поэтому есть большая вероятность, что сиквел впоследствии появится и на PC.

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Дата выхода Marvel's Spider-Man 2 будет раскрыта, когда команда разработчиков будет полностью уверена
Комментарии: 4
Ваш комментарий
spaMER_ID

В прошлый раз за Делюкс хотя бы все длс получил. А не вот это вот.

3
Punisher1

Доп фоторамки и наклейки 😂😂😂. Это что то новое Ubisoft возьмите себе на заметку

1
ОТСТУПНИК Style

кост арахнайта это круто

1
IY1982

это уже какой-то спайдер-асассин

1