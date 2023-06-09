Информация о бонусах за предзаказ и коллекционном издании Marvel's Spider-Man 2 ©

Insomniac Games сообщила дату выхода Marvel's Spider-Man 2 и подтвердила подробности о различных бонусах за предзаказ и цифровых/розничных изданиях игры. Приобрести игру можно будет с 16 июня в различных изданиях - включая коллекционное издание с фигуркой Венома.

Бонусы за предзаказ - если вы оформите предварительный заказ на любую версию Marvel's Spider-Man 2, вы получите:

Костюм Арахнайт для Питера с ранней разблокировкой и 3 вариантами расцветки.

Костюм Теневого Паука для Майлза с 3 вариантами расцветки.

Гаджет Web Grabber с ранней разблокировкой.

3 очка навыков, которые помогут вам в начале вашего путешествия.

Digital Deluxe Edition ($79.99 / £79.99/ €89.99/ ¥9,980 MSRP) — издание включает:

Базовая игра.

Все бонусы предварительного заказа.

10 уникальных костюмов (5 для Питера, 5 для Майлза).

Дополнительные фоторамки и наклейки для фоторежима.

2 дополнительных очка навыков.

Коллекционное издание ($229,99 / £219,99/ €249,99/ ¥31,790 MSRP) — содержит:

Ваучер на издание Digital Deluxe Edition.

Футляр Steelbook®.

Качественная 19-дюймовая статуэтка, изображающая Человека-паука, сражающего с любимцем фанатов Веномом.

В Marvel's Spider-Man 2 появятся два главных злодея - охотник Крэйвен и Веном. Хотя мы еще не видели Венома в игре, Кравена-охотника недавно показали на мероприятии PlayStation, на котором также впервые был продемонстрирован геймплей Marvel's Spider-Man 2. Insomniac также представила несколько новых артов этих злодеев.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года. В настоящее время подтверждено, что игра выйдет только на PS5. Sony обычно портирует свои игры на ПК, поэтому есть большая вероятность, что сиквел впоследствии появится и на PC.