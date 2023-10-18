Инсайдер прогнозирует продажи 6,2 миллиона копий Marvel's Spider-Man 2 в первую неделю ©

Общий объем продаж Marvel’s Spider-Man 2 за неделю запуска составит 6,2 миллиона копий: таков прогноз Millie A, довольно известного инсайдера в отрасли, хотя реальная достоверность ее утечек уже несколько раз подвергалась сомнению.

Как мы знаем, первая Marvel’s Spider-Man зафиксировала продажи более 20 миллионов копий на PS4, а Miles Morales продала 4,1 миллиона копий, из которых 3,3 миллиона только за первые три дня.

Таким образом, серия Insomniac Games имеет большой потенциал, и, по мнению некоторых аналитиков, Marvel's Spider-Man 2 спасет Рождество Sony, завершив как можно лучше год, в котором японская компания не выпускала много эксклюзивов.