Инсайдер: Spider-Man 2 на PS5 впечатлит нас так же, как Metal Gear Solid 2 на PS2 ©

Spider-Man 2 станет одной из первых игр, в которой будет полностью реализована мощность PS5, как сообщает надежный инсайдер. По словам Милли Аманд, которая делится многими сведениями о PlayStation, графика и система движений, показанные в Marvel's Spider-Man 2, поразит фанатов.

В своем сообщении в Twitter Аманд сравнила ощущения при просмотре анимации и системы движения в игре Spider-Man 2 с другими крупными играми, которые выходили на PlayStation в прошлом. В качестве примера она упомянула захватывающее начало Metal Gear Solid 2 на PS2, превосходную графику Gran Turismo 3, которая поразила в свое время на PS2, а также первое знакомство с HD-графикой в Motorstorm и Killzone 2 на PS3, чтобы описать, что может предложить Marvel's Spider-Man 2 на PS5.

Аманд не стал указывать на тот или иной элемент игры, а использовал описание чувств игроков, когда они в первый раз увидели самые яркие из прошлых игр на PlayStation, которые были и остаются в памяти многих из нас по сей день. Вспомните премьеру Motorstorm и Killzone 2 на PS3, она была просто потрясающей и заставляла всех обсуждать ее в течение многих лет.

По всей вероятности, нам удастся лучше понять, о чем говорит Аманд, уже через неделю, 24 мая, когда состоится PlayStation Showcase. Скорее всего, нам не только покажут первые геймплейные кадры из Marvel's Spider-Man 2, но и назовут дату релиза.

На данный момент PlayStation и Insomniac продолжают утверждать, что Marvel's Spider-Man 2 появится на прилавках магазинов осенью 2023 года. Независимо от того, когда она появится, игра будет эксклюзивной для консолей PS5.