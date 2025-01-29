Insomniac Games и Nixxes Software раскрыли системные требования и технические детали ПК-версии Marvel's Spider-Man 2

Остался всего один день до выхода Marvel’s Spider-Man 2 на ПК, и разработчики Insomniac Games и Nixxes Software раскрыли детали новой версии. Игра получит значительные графические улучшения, включая улучшенную трассировку лучей, поддержку ультрашироких экранов и новейшие технологии масштабирования разрешения.

Версия для ПК предоставит расширенные настройки трассировки лучей, включая детализированные отражения, тени и прорисованные лучами интерьеры. Это добавляет глубину и реалистичность миру, особенно в небоскрёбах Нью-Йорка, где отражения будут выглядеть еще более естественно.

Marvel’s Spider-Man 2 получит поддержку NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS. Также будет доступна технология реконструкции лучей от NVIDIA (DLSS Ray Reconstruction), позволяющая уменьшить шум, повысить детализацию отражений и сделать тени более четкими.

Игра поддерживает форматы 21:9, 32:9 и даже 48:9 (при использовании трех мониторов). Все кинематографические сцены адаптированы под широкий формат, чтобы сохранить погружение в игровой процесс.

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По словам авторов, Marvel’s Spider-Man 2 на ПК предложит гибкие настройки графики, позволяя насладиться игрой как владельцам мощных ПК, так и тем, кто играет на старом оборудовании.

Так же представитель студии сообщил, что бонусы за предзаказ получат все покупатели ПК-версии и продемонстрировал костюмы в награду за, теперь уже необязательную, привязку PSN-аккаунта.