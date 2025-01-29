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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.7 1 107 оценок

Insomniac Games и Nixxes Software раскрыли системные требования и технические детали ПК-версии Marvel's Spider-Man 2

butcher69
Новости

Остался всего один день до выхода Marvel’s Spider-Man 2 на ПК, и разработчики Insomniac Games и Nixxes Software раскрыли детали новой версии. Игра получит значительные графические улучшения, включая улучшенную трассировку лучей, поддержку ультрашироких экранов и новейшие технологии масштабирования разрешения.

Версия для ПК предоставит расширенные настройки трассировки лучей, включая детализированные отражения, тени и прорисованные лучами интерьеры. Это добавляет глубину и реалистичность миру, особенно в небоскрёбах Нью-Йорка, где отражения будут выглядеть еще более естественно.

Marvel’s Spider-Man 2 получит поддержку NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS. Также будет доступна технология реконструкции лучей от NVIDIA (DLSS Ray Reconstruction), позволяющая уменьшить шум, повысить детализацию отражений и сделать тени более четкими.

Игра поддерживает форматы 21:9, 32:9 и даже 48:9 (при использовании трех мониторов). Все кинематографические сцены адаптированы под широкий формат, чтобы сохранить погружение в игровой процесс.

Так же авторы ракрылии системные требования новинки для самых разных настроек графики

По словам авторов, Marvel’s Spider-Man 2 на ПК предложит гибкие настройки графики, позволяя насладиться игрой как владельцам мощных ПК, так и тем, кто играет на старом оборудовании.

Так же представитель студии сообщил, что бонусы за предзаказ получат все покупатели ПК-версии и продемонстрировал костюмы в награду за, теперь уже необязательную, привязку PSN-аккаунта.

20
142
Комментарии: 142
Ваш комментарий
rtnrwv
14
6363

Сони такие клоуны, выпустили системки за день до выхода игры и не пиара не рекламы игры не было, мда...

6
My life is a game

я думаю им просто пох
кому надо купит

видимо чтобы окупить порт надо чтобы хотя человек 100 купило, а столько явно наберется

5
6363 My life is a game

Так пох, что они убрали привязку PSN именно с паука 2))

-1
MaFuО3HuK 6363

И с Рагнарека тоже. Завтра патч выпустят

0
kotasha

Игра уже окупилась на пс5 у них нет цели рекламировать ПК версию, они в целом выпускают игры по тихому чисто для галочки ну может кого нибудь приманить к покупке пс5.

6
Илья_Казаков_93 kotasha

А я думал, что игра многим не зашла. Ну из-за слабого сюжета и кардинального изменения внешности главных персонажей

0
MRW SKRIZY

а rtx 3060 r5500 потянет на высоких в 1980:1080 c длсс?

3
DecisiveWeldon

c длсс да системки эти по идеи без учета длсс поэтому норм

4
Sunsh1ne98

Да без проблем.

2
JustA_NiceGuy

Изи потянет 2к 60 с DLSS на качество. А если новый DLSS поставить туда, то можно и на баланс пресет ставить.

0
jax baron JustA_NiceGuy

" А если новый DLSS поставить туда, то можно и на баланс пресет ставить" а зачем понижать?

0
Питер Паркер Паук jax baron

потому что в новом длсс качество даже в балансе, намного выше чем в ультра качестве на 3.8.1

0
KirillYalov

Gtx 1060 потянет?

2
LynxChrono

На минималках в 720р

4
Лидер 666

врятли вообще запустится на таком мамонте

1
KirillYalov Лидер 666

Мне кажется запуститься

-1
Илья_Казаков_93

Тот же вопрос 😁 у меня ещё и ноутбучная версия...

0
Илья_Казаков_93 LynxChrono

Блин, не хотелось бы в 30 фпс играть 😭😭😭

-1
BAZKIN
2
jax baron

да сони такие

0
MrGamerDad

В Казахстане в стиме запрет

1
KIBERMAX

Тоже пока жду, может завтра откроют, если додумаются.

0
MrGamerDad KIBERMAX

Не, рагнарёк и FF16 тоже

-1
My life is a game MrGamerDad

А FF16 тут при чем?они тоже от сони что ли

0
MrGamerDad My life is a game

Да. Spider-Man 2, GoW Ragnarok, FF16, Helldivers 2 в Казахстане нет.

0
My life is a game MrGamerDad

ну нефига себе

-1
DecisiveWeldon
1
jax baron

ну к опере чуть ниже - а так да 1 в 1 особенно размер игры

0
Никита Дроздоvv

Так, учитывая, что требования почти такие же, как у Призрака Цусимы, но высокие точно такие же, а Призрак Цусимы у меня шел в 60 ФПС на высоких в фул хд без Фср, то и это игра должна работать в 60 ФПС на высоких. У меня Rx 6650 Xt, 32 Гб ОЗУ и Райзен 7500F. И именно на таком конфиге я играл в Призрака. Если они не косячнут с оптимизацией, то я буду с кайфом играть на высоких. А судя по их портам, оптимизировать они умеют.

1
jax baron

я вот эти ртх тени так разницу не увидел в маилзе - зато фпс жрал много - вырубил тени только и норм было даже с ртх, у кого была вообще разница? (в маилзе)

1
Alexandr_Mercer

в хогварте ртх вообще картинку убивает, да, появляются изображения отражений там, где по умолчанию нет, но они такие , шо лучше б их не было, а фпс минус х2 в 2к

2
Sunsh1ne98

Разницы почти не видно, зато ресурсы ржет как не себя. Фактически бесполезная технология сейчас, а ее ещё пытаются намертво в игры запихивать...

0
jax baron Sunsh1ne98

да вот запускал - в сауцид сквад разницы вообще 0, в пауках разница была - и норм так, как они это внедряют не понятно

2
Sectumsssempra Sunsh1ne98
Фактически бесполезная технология сейчас

Технология топовая, а игры, в которых RT выглядит плохо - все вопросы к разработчикам. Почему то в Control, Cyberpunk, Alan Wake 2, Metro Exodus эта технология выглядит как надо. Никто не мешает выключить RT в тех играх, в которых реализация на дне

0
Sunsh1ne98 Sectumsssempra

В Индиане ее нельзя выключить, потому что она встроена намертво) И в Думе нельзя будет. Нахрена ее насильно пихают? Не нужна она мне.

-3
Илья_Казаков_93

Пипец, только сейчас узнал, что игра выходит на днях 🫣

Тут правильно заметили, почему не было никакой рекламы перед этим?

1
jax baron

в октябре была

0
Sunsh1ne98

Кто хотел и так поиграли уже - в фанатский порт. Плюс Сони не хотят вкладываться в рекламу своих портов, и так со временем окупятся.

0
Никитос Крыжановский

кау думаете на 3060 ноутбучной пойдет и в скок фпс примерно и на каких настройках

1
Sunsh1ne98

3060 указана в средних требованиях. Пойдёт.

0
Никитос Крыжановский Sunsh1ne98

Ну там же обычная, а у меня упрощенная версия

0
Sunsh1ne98 Никитос Крыжановский

Тоже пойдёт. Даже на более старых пойдёт, там же указано.

0
Nergalius Sunsh1ne98

При чем скорее всего 3060 которая 8гб

0
jax baron Никитос Крыжановский

а у 3060, 3070 - и 4060, 4070 серии не так прям слабы на ноутах теперь, это ни как раньше

0
Djdj Jsks

Как думаете rx 480 8 гиговая потянет на средне-низких с апскейлом

1
Sunsh1ne98

Потянет. В минималках же 6 гб указаны, значит и все что больше тоже норм

0
Djdj Jsks Sunsh1ne98

Да я вот думаю как бы не было проседов,просто надеюсь хотяб на 45-50 стабильных ФПС,просто ремачтер 1 части у меня идёт прекрасно даже без фср

0
Krio_ru

Так это же требования в нативе. Потому что иначе обычно помечают что с учетом апскейлеров. Так что требования вполне. Рекомендуемые это вообще железо ps5

1
ООО повезло повезло

В стиме все еще TBD кстати

0
Павел32ру

Норм требования.

0
Мшк Барни

жду предзаказ

0
Илья_Казаков_93

Извините, за вопрос, а Вы в каком регионе собираетесь предзаказ оформить?

0
Sunsh1ne98

Конечно, свинство объявлять системки за день до релиза, но спасибо, что они хоть адекватные.

Вот это я понимаю хорошее отношение к игрокам, а не искусственное накручивание требований как в Думе новом и обязательные лучи. Никсес молодцы, с оптимизацией еще ни разу не подводили. Даже на калькуляторе запустится))

0
jax baron

спорно

0
DAnko2321

Это без учета DLSS и генерации?

0
DecisiveWeldon

по идеи да

0
Sunsh1ne98

Да.

0
MaFuО3HuK

будет забавно если с ними)))

0
Redline666

Судя по тому, что движок и графика особо сильно не менялись - да, скорее всего. Надеюсь поиграть на ультра на 4070Ти в 4к, пусть и с длсс...

0
GAVS OFFICIAL

Умно конечно...Но за предзаказ Marvel's Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition издания давали 10 эксклюзивных костюмов для Питера и Майлза (по 5 для каждого). А сейчас сделали по 4 на каждого а 5тый идет за привязку к ПСН. Сони победа просто.

0
jax baron

там 1 слух вообще был что 12 или 13 дадут - и резко убрали

0
GAVS OFFICIAL jax baron

И кстати очков прокачки давали 5 теперь сделали 3

0
jax baron GAVS OFFICIAL

не дали 5 - там по другому условия там теперь мега делюкс

0
xd565

интересно, а на gtx 1050ti потянет?

0
Sunsh1ne98

На самых минималках, наверное. Самых самых. И может поможет ФСР.

1
Rorschach93

не смеши людей, не запустится

-1
Sunsh1ne98 Rorschach93

Запустится. God of War Ragnarok запустилась, есть тесты, а у неё похожие требования на Паука 2.

1
Лидер 666 Sunsh1ne98

сейчас бы играть в супер динамическую игру на каком-то хламе в 15 фпс, это стыд

0
Sunsh1ne98 Лидер 666

Там не 15 ФПС. Около 30. Плюс есть ФСР, он поможет ещё сильнее повысить ФПС.

-1
yozef1

1660 ti
16 gb ram
ryzen 5 1600af
потянет вообще?))

0
jax baron

да но на низких - в 60 фпс

0
Sunsh1ne98 jax baron

Или может врубить ФСР и включить средние настройки, тоже вариант.

0
jax baron Sunsh1ne98

а длсс разве на 1660 ti нету?

0
Лидер 666 jax baron

нету конечно, Dlss только с 2000

0
Sunsh1ne98 jax baron

Не. Хотя можно скачать библиотеки ДЛСС и специальный мод что врубает ДЛСС даже на старых видюхах, я так делал в Сталкер 2 и это лучше, чем ФСР)

0
Пользователь ВКонтакте

Вот это новость!!! Правдая я ее почти пол года назад прошел, на ПК // Vitaly Isachen

0
Operator Katren

Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста есть ли вероятность запустить на 8 гб оперативки ? Просто тот же Сайлент Хилл 2 запустился , а TLOU нет- в обоих играх указано 16 гб.

0
Sunsh1ne98

Вряд ли. 16 ГБ уже стандарт, и то впритык. В идеале 32 надо.

0
Operator Katren Sunsh1ne98

Понял. Спасибо за ответ 🤝

0
Ballbeast

Откуда инфа ? в стим все еще нет никакой информации, ни системных требований, ни ценника

0
Sunsh1ne98

Официальный блог Плейстейшен.

0
jax baron
0
jax baron

новые кастюмы так и не дали, ни длс - ни кастюмов.

0
Элюсив

Ну в 2к на ультра пойдет, кайф системки)

-2
pon4ik game

gtx 1660 ti 6 gb xeon e5 2650 v2 16 gb потянет на низких в 60-100 фпс?

-2
Sunsh1ne98

Да. В минимальных требованиях вообще 1650 и старый i3, поэтому без проблем потянет.

0
DAnko2321 Sunsh1ne98

Минималки указаны в 720p)

0
Sunsh1ne98 DAnko2321

FSR включи и считай в 720р и будет, даже если монитор Фулл Хд)

0
V1RuS.pr||0

если внимательно посмотреть требования тупо от балды нарисованны - особенно связки cpu и gpu аж смешно.

а еще картинка ни чуть не изменилась зато уже 40 серия нарисовалась которой и в помине не было когда игру пилили

-2
Listoman

Адекватные честные системки)

-1
Sunsh1ne98

Логично, что они будут пиарить 40 серию. Надо ж Нвидиа как-то сподвигать людей на покупку новых видеокарт)

Но это на максимальных требованиях. Минимальные-средние-высокие очень даже демократические.

0
jax baron Sunsh1ne98

минималка в 720р 30 фпс это норм? да и остальные не 20 серию требуют а уже 30 - и не 3050

0
Iscander92

В целом нормальные

-2
Дима Смоки

Привет всем как думаете пойдёт на rtx 4060ti 8gb i5 12400f 32GB

-2
jax baron

да

0
Sunsh1ne98

Это ты так решил всем похвастаться своим ПК? Твоя карта и так в высоких требованиях висит, глаза протри))

-1
Zick211

У меня где-то на средних пойдет.
2060 super 7500ф 32 гига.

-3
jax baron

ну вот и тянули - оптимизация дно.

-4
Sunsh1ne98

Отличная оптимизация, особенно при минимальных требованиях. А что ты хотел, чтобы работало на 2 ядрах и GTX 650?

Ужасные и дико завышенные требования у Индианы и у нового Дума, например, где зафигачили намертво лучи.

0
ООО повезло повезло

да норм для 2025,просто нужно как минимум не иметь фуфыкс с 1030 или меньше

0
Никита Дроздоvv

Да вроде нормальне требования

0
Sectumsssempra Sunsh1ne98
Ужасные и дико завышенные требования у Индианы

Ты на полном серьёзе или пошутил? За всё прохождение этой игры у меня не было ни единого фриза + всё время высокий ФПС. Считаю эту игру с лучшей оптимизацией 2024 года

0
Sunsh1ne98 Sectumsssempra

Ага, и зачем-то встроили намертво РТХ и отбросили таким образом часть игроков с GTX, хотя они в состоянии ее запустить. Оптимизация супер, ага - только для всяких 30 и 40 серий.

-2
Dark1994

Норм, думаю на ульрах в 2к с фреймгеном пойдет

-5
My life is a game

глядишь так через часик и предзаказы откроют)

-8
agula98

Они че больные с такими системными требования для 4к засунули топ сборку, даже разрабы Индианы Джонса себе такого позволить не смогли, странно что не 9800x3d запросили

-9
kojut

Ну так для этого и существуют топ сборки, чтобы на ультрах все тянуть, не?

-2
Sunsh1ne98

Ты зажрался. Системки очень щадящие. Зачем тебе 4к и ультра? Играй на 2к и все норм будет. Для 4к с лучами всякие 4090-5090 и 12- ядер процессоры и продают как бы. Но как по мне это излишество.

0
erkins007

Если не 1060 для 4к значит разрабы ленивые. Логика у школоты не меняется.

4
OPen man

это как я понял без учета длсс и с рейтрейсингом. лучи выключишь и новый длсс в перфоманс включишь и полетит на чем попроще.

-1
jax baron Sunsh1ne98

какой 12 ядер? i9-12900K - 16 ядер, где ты 12 увидел?

0