Insomniac Games и Nixxes Software раскрыли системные требования и технические детали ПК-версии Marvel's Spider-Man 2

Остался всего один день до выхода Marvel’s Spider-Man 2 на ПК, и разработчики Insomniac Games и Nixxes Software раскрыли детали новой версии. Игра получит значительные графические улучшения, включая улучшенную трассировку лучей, поддержку ультрашироких экранов и новейшие технологии масштабирования разрешения.
Версия для ПК предоставит расширенные настройки трассировки лучей, включая детализированные отражения, тени и прорисованные лучами интерьеры. Это добавляет глубину и реалистичность миру, особенно в небоскрёбах Нью-Йорка, где отражения будут выглядеть еще более естественно.
Marvel’s Spider-Man 2 получит поддержку NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS. Также будет доступна технология реконструкции лучей от NVIDIA (DLSS Ray Reconstruction), позволяющая уменьшить шум, повысить детализацию отражений и сделать тени более четкими.
Игра поддерживает форматы 21:9, 32:9 и даже 48:9 (при использовании трех мониторов). Все кинематографические сцены адаптированы под широкий формат, чтобы сохранить погружение в игровой процесс.
Так же авторы ракрылии системные требования новинки для самых разных настроек графики
По словам авторов, Marvel’s Spider-Man 2 на ПК предложит гибкие настройки графики, позволяя насладиться игрой как владельцам мощных ПК, так и тем, кто играет на старом оборудовании.
Так же представитель студии сообщил, что бонусы за предзаказ получат все покупатели ПК-версии и продемонстрировал костюмы в награду за, теперь уже необязательную, привязку PSN-аккаунта.
Сони такие клоуны, выпустили системки за день до выхода игры и не пиара не рекламы игры не было, мда...
я думаю им просто пох
кому надо купит
видимо чтобы окупить порт надо чтобы хотя человек 100 купило, а столько явно наберется
Так пох, что они убрали привязку PSN именно с паука 2))
И с Рагнарека тоже. Завтра патч выпустят
Игра уже окупилась на пс5 у них нет цели рекламировать ПК версию, они в целом выпускают игры по тихому чисто для галочки ну может кого нибудь приманить к покупке пс5.
А я думал, что игра многим не зашла. Ну из-за слабого сюжета и кардинального изменения внешности главных персонажей
а rtx 3060 r5500 потянет на высоких в 1980:1080 c длсс?
c длсс да системки эти по идеи без учета длсс поэтому норм
Да без проблем.
Изи потянет 2к 60 с DLSS на качество. А если новый DLSS поставить туда, то можно и на баланс пресет ставить.
" А если новый DLSS поставить туда, то можно и на баланс пресет ставить" а зачем понижать?
потому что в новом длсс качество даже в балансе, намного выше чем в ультра качестве на 3.8.1
Gtx 1060 потянет?
На минималках в 720р
врятли вообще запустится на таком мамонте
Мне кажется запуститься
Тот же вопрос 😁 у меня ещё и ноутбучная версия...
Блин, не хотелось бы в 30 фпс играть 😭😭😭
да сони такие
В Казахстане в стиме запрет
Тоже пока жду, может завтра откроют, если додумаются.
Не, рагнарёк и FF16 тоже
А FF16 тут при чем?они тоже от сони что ли
Да. Spider-Man 2, GoW Ragnarok, FF16, Helldivers 2 в Казахстане нет.
ну нефига себе
ну к опере чуть ниже - а так да 1 в 1 особенно размер игры
Так, учитывая, что требования почти такие же, как у Призрака Цусимы, но высокие точно такие же, а Призрак Цусимы у меня шел в 60 ФПС на высоких в фул хд без Фср, то и это игра должна работать в 60 ФПС на высоких. У меня Rx 6650 Xt, 32 Гб ОЗУ и Райзен 7500F. И именно на таком конфиге я играл в Призрака. Если они не косячнут с оптимизацией, то я буду с кайфом играть на высоких. А судя по их портам, оптимизировать они умеют.
я вот эти ртх тени так разницу не увидел в маилзе - зато фпс жрал много - вырубил тени только и норм было даже с ртх, у кого была вообще разница? (в маилзе)
в хогварте ртх вообще картинку убивает, да, появляются изображения отражений там, где по умолчанию нет, но они такие , шо лучше б их не было, а фпс минус х2 в 2к
Разницы почти не видно, зато ресурсы ржет как не себя. Фактически бесполезная технология сейчас, а ее ещё пытаются намертво в игры запихивать...
да вот запускал - в сауцид сквад разницы вообще 0, в пауках разница была - и норм так, как они это внедряют не понятно
Технология топовая, а игры, в которых RT выглядит плохо - все вопросы к разработчикам. Почему то в Control, Cyberpunk, Alan Wake 2, Metro Exodus эта технология выглядит как надо. Никто не мешает выключить RT в тех играх, в которых реализация на дне
В Индиане ее нельзя выключить, потому что она встроена намертво) И в Думе нельзя будет. Нахрена ее насильно пихают? Не нужна она мне.
Пипец, только сейчас узнал, что игра выходит на днях 🫣
Тут правильно заметили, почему не было никакой рекламы перед этим?
в октябре была
Кто хотел и так поиграли уже - в фанатский порт. Плюс Сони не хотят вкладываться в рекламу своих портов, и так со временем окупятся.
кау думаете на 3060 ноутбучной пойдет и в скок фпс примерно и на каких настройках
3060 указана в средних требованиях. Пойдёт.
Ну там же обычная, а у меня упрощенная версия
Тоже пойдёт. Даже на более старых пойдёт, там же указано.
При чем скорее всего 3060 которая 8гб
а у 3060, 3070 - и 4060, 4070 серии не так прям слабы на ноутах теперь, это ни как раньше
Как думаете rx 480 8 гиговая потянет на средне-низких с апскейлом
Потянет. В минималках же 6 гб указаны, значит и все что больше тоже норм
Да я вот думаю как бы не было проседов,просто надеюсь хотяб на 45-50 стабильных ФПС,просто ремачтер 1 части у меня идёт прекрасно даже без фср
Так это же требования в нативе. Потому что иначе обычно помечают что с учетом апскейлеров. Так что требования вполне. Рекомендуемые это вообще железо ps5
В стиме все еще TBD кстати
Норм требования.
жду предзаказ
Извините, за вопрос, а Вы в каком регионе собираетесь предзаказ оформить?
Конечно, свинство объявлять системки за день до релиза, но спасибо, что они хоть адекватные.
Вот это я понимаю хорошее отношение к игрокам, а не искусственное накручивание требований как в Думе новом и обязательные лучи. Никсес молодцы, с оптимизацией еще ни разу не подводили. Даже на калькуляторе запустится))
спорно
Это без учета DLSS и генерации?
по идеи да
Да.
будет забавно если с ними)))
Судя по тому, что движок и графика особо сильно не менялись - да, скорее всего. Надеюсь поиграть на ультра на 4070Ти в 4к, пусть и с длсс...
Умно конечно...Но за предзаказ Marvel's Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition издания давали 10 эксклюзивных костюмов для Питера и Майлза (по 5 для каждого). А сейчас сделали по 4 на каждого а 5тый идет за привязку к ПСН. Сони победа просто.
там 1 слух вообще был что 12 или 13 дадут - и резко убрали
И кстати очков прокачки давали 5 теперь сделали 3
не дали 5 - там по другому условия там теперь мега делюкс
интересно, а на gtx 1050ti потянет?
На самых минималках, наверное. Самых самых. И может поможет ФСР.
не смеши людей, не запустится
Запустится. God of War Ragnarok запустилась, есть тесты, а у неё похожие требования на Паука 2.
сейчас бы играть в супер динамическую игру на каком-то хламе в 15 фпс, это стыд
Там не 15 ФПС. Около 30. Плюс есть ФСР, он поможет ещё сильнее повысить ФПС.
1660 ti
16 gb ram
ryzen 5 1600af
потянет вообще?))
да но на низких - в 60 фпс
Или может врубить ФСР и включить средние настройки, тоже вариант.
а длсс разве на 1660 ti нету?
нету конечно, Dlss только с 2000
Не. Хотя можно скачать библиотеки ДЛСС и специальный мод что врубает ДЛСС даже на старых видюхах, я так делал в Сталкер 2 и это лучше, чем ФСР)
Вот это новость!!! Правдая я ее почти пол года назад прошел, на ПК // Vitaly Isachen
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста есть ли вероятность запустить на 8 гб оперативки ? Просто тот же Сайлент Хилл 2 запустился , а TLOU нет- в обоих играх указано 16 гб.
Вряд ли. 16 ГБ уже стандарт, и то впритык. В идеале 32 надо.
Понял. Спасибо за ответ 🤝
Откуда инфа ? в стим все еще нет никакой информации, ни системных требований, ни ценника
Официальный блог Плейстейшен.
новые кастюмы так и не дали, ни длс - ни кастюмов.
Ну в 2к на ультра пойдет, кайф системки)
gtx 1660 ti 6 gb xeon e5 2650 v2 16 gb потянет на низких в 60-100 фпс?
Да. В минимальных требованиях вообще 1650 и старый i3, поэтому без проблем потянет.
Минималки указаны в 720p)
FSR включи и считай в 720р и будет, даже если монитор Фулл Хд)
если внимательно посмотреть требования тупо от балды нарисованны - особенно связки cpu и gpu аж смешно.
а еще картинка ни чуть не изменилась зато уже 40 серия нарисовалась которой и в помине не было когда игру пилили
Адекватные честные системки)
Логично, что они будут пиарить 40 серию. Надо ж Нвидиа как-то сподвигать людей на покупку новых видеокарт)
Но это на максимальных требованиях. Минимальные-средние-высокие очень даже демократические.
минималка в 720р 30 фпс это норм? да и остальные не 20 серию требуют а уже 30 - и не 3050
В целом нормальные
Привет всем как думаете пойдёт на rtx 4060ti 8gb i5 12400f 32GB
да
Это ты так решил всем похвастаться своим ПК? Твоя карта и так в высоких требованиях висит, глаза протри))
У меня где-то на средних пойдет.
2060 super 7500ф 32 гига.
ну вот и тянули - оптимизация дно.
Отличная оптимизация, особенно при минимальных требованиях. А что ты хотел, чтобы работало на 2 ядрах и GTX 650?
Ужасные и дико завышенные требования у Индианы и у нового Дума, например, где зафигачили намертво лучи.
да норм для 2025,просто нужно как минимум не иметь фуфыкс с 1030 или меньше
Да вроде нормальне требования
Ты на полном серьёзе или пошутил? За всё прохождение этой игры у меня не было ни единого фриза + всё время высокий ФПС. Считаю эту игру с лучшей оптимизацией 2024 года
Ага, и зачем-то встроили намертво РТХ и отбросили таким образом часть игроков с GTX, хотя они в состоянии ее запустить. Оптимизация супер, ага - только для всяких 30 и 40 серий.
Норм, думаю на ульрах в 2к с фреймгеном пойдет
глядишь так через часик и предзаказы откроют)
Они че больные с такими системными требования для 4к засунули топ сборку, даже разрабы Индианы Джонса себе такого позволить не смогли, странно что не 9800x3d запросили
Ну так для этого и существуют топ сборки, чтобы на ультрах все тянуть, не?
Ты зажрался. Системки очень щадящие. Зачем тебе 4к и ультра? Играй на 2к и все норм будет. Для 4к с лучами всякие 4090-5090 и 12- ядер процессоры и продают как бы. Но как по мне это излишество.
Если не 1060 для 4к значит разрабы ленивые. Логика у школоты не меняется.
это как я понял без учета длсс и с рейтрейсингом. лучи выключишь и новый длсс в перфоманс включишь и полетит на чем попроще.
какой 12 ядер? i9-12900K - 16 ядер, где ты 12 увидел?