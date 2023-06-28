Insomniac Games намекнула на истинного главного злодея Marvel's Spider-Man 2 ©

В конце мая компания PlayStation провела собственное игровое шоу, где был представлен новый трейлер и геймплей Marvel's Spider-Man 2. В новых публикациях неожиданно появился Крейвен-охотник, что заставило многих игроков задуматься о главном злодее Питера Паркера в этом приключении. Фанаты даже составили правдоподобную теорию о том, что внезапно Веном объединиться с Крейвеном, однако разработчики готовят нечто другое.

В недавнем мероприятии, посвященном 20-летию The Game Awards, активное участие приняли разработчики игры Marvel's Spider-Man 2 - студия Insomniac Games. Авторы экшена презентовали главную музыкальную тему игры, а самое главное дали весьма прямолинейный намек на истинного главного злодея для Человека-паука.

Во время шоу, разработчики показали самую последнюю сцену из сюжета Marvel’s Spider-Man. На ней Норман Озборн приходит к своему сыну, Гарри, который все это время находится в резервуаре и окутан черной субстанцией. Фрагмент показывали под заглавную тему сиквела, что подчеркивает её важность для сюжета продолжения. Вероятнее всего, главным антагонистом экшена выступит семья Озборнов в лице отца или, что более вероятно, сына.

Как будет на самом деле, узнаем уже этой осенью. Выход Marvel’s Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5.