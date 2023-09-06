Insomniac Games опубликовала новый постер Marvel's Spider-Man 2, изображающий Крэйвена ©

Мы вступили в последнюю треть года, но, несмотря на то, что 2023 год уже был невероятно насыщенным, впереди еще немало крупных новинок, которых стоит ожидать. Marvel’s Spider-Man 2, пожалуй, входит в число самых популярных игр, которых ожидают геймеры, и по мере того, как мы приближаемся к ее выпуску, разработчик Insomniac Games также продолжает нагнетать ажиотаж.

В Твиттере разработчик недавно поделился новым постерами долгожданного продолжения, причем первая часть была посвящена двум главным героям, Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу, оба в костюмах Человека-паука. Между тем, сегодняшний новый постер обращает внимание на Крэйвена-Охотника, одного из главных антагонистов игры и, по словам Insomniac, «катализатора» всей истории. Предположительно, в ближайшие дни и недели последуют новые постеры.