Insomniac Games представила шикарные постеры Marvel's Spider-Man 2 ©

Выход масштабного супергеройского экшена Marvel's Spider-Man 2 ждать осталось недолго. Выход продолжения приключений Питера Паркера и Майлза Моралеса состоится чуть больше, чем через месяц, и разработчики постепенно начинают её продвижение с публикацией новых материалов. Сегодня авторы игры из студии Insomniac Games опубликовали новые постеры игры.

Разработчики решили показать игрокам шикарные персональные постеры главных героев Marvel's Spider-Man 2. Представленные иллюстрации позволяют в деталях рассмотреть костюмы главных героев, которые с прошлыми играми получили небольшие изменения в деталях и стали еще более выразительными.

В Marvel's Spider-Man 2 игроки смогут взять на себя управление сразу двумя Человеками-пауками и сразиться с Крейвеном-охотником вместе с Веномом, которые начнут активно терроризировать жителей города. С какими испытаниями еще предстоит столкнуться героям, узнаем уже после релиза игры. Выход экшена запланирован на 20 октября для PS5.