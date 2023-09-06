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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 276 оценок

Insomniac Games представила шикарные постеры Marvel's Spider-Man 2

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Gutsz
Новости

Выход масштабного супергеройского экшена Marvel's Spider-Man 2 ждать осталось недолго. Выход продолжения приключений Питера Паркера и Майлза Моралеса состоится чуть больше, чем через месяц, и разработчики постепенно начинают её продвижение с публикацией новых материалов. Сегодня авторы игры из студии Insomniac Games опубликовали новые постеры игры.

Разработчики решили показать игрокам шикарные персональные постеры главных героев Marvel's Spider-Man 2. Представленные иллюстрации позволяют в деталях рассмотреть костюмы главных героев, которые с прошлыми играми получили небольшие изменения в деталях и стали еще более выразительными.

В Marvel's Spider-Man 2 игроки смогут взять на себя управление сразу двумя Человеками-пауками и сразиться с Крейвеном-охотником вместе с Веномом, которые начнут активно терроризировать жителей города. С какими испытаниями еще предстоит столкнуться героям, узнаем уже после релиза игры. Выход экшена запланирован на 20 октября для PS5.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
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Очередной пиар, а по факту просто продолжение без каких-либо некстгенов и тд. Но первая часть сама по себе добротная, не спорю, прошёл на платину

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Походу будет лучшей игрой про паучка. Жду релиза на ПК

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