Insomniac Games улучшили костюм Паука Тоби Магуайра в последнем патче для Marvel's Spider-Man 2 - теперь игроки довольны

Недавно для игры Marvel's Spider-Man 2 вышел патч 1.002.000, который добавил ряд важных улучшений для игры, в том числе режим Новая игра+. Однако оказалось, что разработчики приготовили для игроков еще одну очень приятную доработку, которую даже не указали в списке изменений.
Разработчики наконец-то доработали костюм Человека-Паука Тоби Магуайра, который в игре называется паутинным костюмом. Несмотря на то, что он был доступен еще в оригинальной игре 2018-го года, пользователи были очень недовольны его качеством проработки - в обоих играх он лишь отдаленно напоминал легендарный костюм из фильмов Сэма Рейми, поскольку сильно отличался как по цветовой гамме, так и по мелким деталям костюма.
В последнем патче разработчики его сильно обновили: новая цветовая гамма теперь лучше сочетается с игровым освещением и больше походит на костюм из фильмов, текстуры стали качественнее, а линзы стали немного серыми - это добавило им объема и убрало странное неестественное свечение. Оценить качество доработки костюма можно на скриншотах ниже. Непонятно почему доработка костюма заняла у разработчиков целых 6 лет, однако лучше поздно, чем никогда.
Лучше бы сюжет улучшили и свеет баби нахрен послали.
Я, вообще бегаю в костюме из комиксов...не так глаза режет финтифлюшками, хоть и в темных местах сливается с окружением=)
теперь пусть Гарфилда починят и сделают как у модеров
А всего то надо было сделать костюм чуть потрепанным и блеклым.
ну как по мне "до" лучше.
Как по мне стало мыльней... ой ... на ПК(когда оно выйдет) , моды и не такое поправят...