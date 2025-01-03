Insomniac обещает поделиться подробностями ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 совсем скоро

Следующая крупная игра Sony скоро выйдет на ПК. Создатели успокаивают игроков и подчеркивают, что все подробности будут предоставлены в ближайшее время.

В середине октября 2024 года было довольно неожиданно объявлено, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК. Sony не решилась представить её на более масштабной выставке, ограничившись лишь записью в официальном блоге PlayStation.

В последней записи в X Insomniac Games напомнила о предстоящем релизе. Он запланирован на 30 января, но создатели до сих пор не раскрыли очень важной информации. Мы не знаем ни аппаратных требований, ни подробностей относительно использования технологий, доступных на ПК и текущих видеокартах. Однако студия успокаивает игроков — скоро все узнаем.

Для тех, кто с нетерпением ждет новостей о Marvel's Spider-Man 2 на ПК... просто подождите немного! Скоро мы предоставим более подробную информацию!

Insomniac Games не уточняет, когда именно это произойдет, но, скорее всего, это вопрос ближайших нескольких дней. Команда также подтвердила, что предварительные заказы будут запущены в ближайшее время.

Marvel's Spider-Man 2 вышла на PS5 в октябре 2023 года и достигла огромного успеха. К концу апреля 2024 года было продано более 11 миллионов копий. Версия для ПК получит весь контент, который был добавлен в игру после запуска.