Insomniac обещает поделиться подробностями ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 совсем скоро

Следующая крупная игра Sony скоро выйдет на ПК. Создатели успокаивают игроков и подчеркивают, что все подробности будут предоставлены в ближайшее время.
В середине октября 2024 года было довольно неожиданно объявлено, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК. Sony не решилась представить её на более масштабной выставке, ограничившись лишь записью в официальном блоге PlayStation.
В последней записи в X Insomniac Games напомнила о предстоящем релизе. Он запланирован на 30 января, но создатели до сих пор не раскрыли очень важной информации. Мы не знаем ни аппаратных требований, ни подробностей относительно использования технологий, доступных на ПК и текущих видеокартах. Однако студия успокаивает игроков — скоро все узнаем.
Для тех, кто с нетерпением ждет новостей о Marvel's Spider-Man 2 на ПК... просто подождите немного! Скоро мы предоставим более подробную информацию!
Insomniac Games не уточняет, когда именно это произойдет, но, скорее всего, это вопрос ближайших нескольких дней. Команда также подтвердила, что предварительные заказы будут запущены в ближайшее время.
Marvel's Spider-Man 2 вышла на PS5 в октябре 2023 года и достигла огромного успеха. К концу апреля 2024 года было продано более 11 миллионов копий. Версия для ПК получит весь контент, который был добавлен в игру после запуска.
Интересно будет сравнить производительность фанатского порта и официального)
да к гадалке не ходи . кстати не надо забывать что фанатский порт идёт в минус тем что к сожалению файлы так и не сжаты - что делают оригинальные разработчики
Лишь бы не было такого веса чудовищного как у God Of War Ragnarok // Алексей Маковецкий
А что ты хочешь? 5гб что бы весило ? оптимизон нормальный и на этом спасибо ), щас это редкость // Тарлан Даргаев
Какие 5 гб, ты издеваешься, ладно 120 гигов но 200 с хером это слишком // Алексей Маковецкий
минусуют сонибои?
Вообще не понимал никогда их
Какая разница получили ПК геймеры игру или нет
Тоже самое меня удивляет когда с какой то игры Денуво снимают и приходят лицушники и начинают ныть
Они же(Лицушники/сонибои) уже поиграли, получили удовольствие в свое время - зачем другим жизнь портить
Системные требования покажет да и всё. Че тут гадать то?
Давно прошел слитую версию
И как тебе?
Похожа на 1 часть?
А немного хуже первой части в сюжетном плане
Главно чтобы оптимизон не завезли специально под 50 линейку только !
И очень надеюсь что порт одних из нас 2 они сделают более трепетно учитывая сколько у них было времени ,и графика будет на пк такая как была в геймПлейном трейлере на e3 2018 года !
главное чтоб не было Dзащиты и поиграть могли все
Сони не ставят защиту, только стимовская
ещё их обязательная привязка ПСН, тоже хорошо работает как защита от покупки))
я знаю но вдруг
так там дело на 5 минут, все равно что лаунчер в юбисофт коннект
Денуво точно не будет, защита стима будет
Ну там условно лицушники поиграют на 3-5-8 часов раньше максимум, если судить по Рагнарек
Отлично, жду цену в стиме, знаю что будет пиратка + есть слитая(но говорят она кал еще та), но все равно хочу поддержать сони
Делают русскую озвучку + мне нравятся их сюжетные игры, хочется поддержать своими копейками, а то вдруг перестанут ПК порты делать
Ты давно куколдом стал, как оно, нравится?
Понятно, еще один ущемленный пришел обосрать чужой выбор
Давай не будем разводить флуд, пройди пожалуйста мимо и ничего не отвечай мне
Твои извращённые сексуальные фантазии здесь никого не интересуют. Всем плевать, что ты там ждешь и кому копейку скинуть хочешь.