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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.7 1 062 оценки

Insomniac обещает поделиться подробностями ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 совсем скоро

monk70
Новости

Следующая крупная игра Sony скоро выйдет на ПК. Создатели успокаивают игроков и подчеркивают, что все подробности будут предоставлены в ближайшее время.

В середине октября 2024 года было довольно неожиданно объявлено, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК. Sony не решилась представить её на более масштабной выставке, ограничившись лишь записью в официальном блоге PlayStation.

В последней записи в X Insomniac Games напомнила о предстоящем релизе. Он запланирован на 30 января, но создатели до сих пор не раскрыли очень важной информации. Мы не знаем ни аппаратных требований, ни подробностей относительно использования технологий, доступных на ПК и текущих видеокартах. Однако студия успокаивает игроков — скоро все узнаем.

Для тех, кто с нетерпением ждет новостей о Marvel's Spider-Man 2 на ПК... просто подождите немного! Скоро мы предоставим более подробную информацию!

Insomniac Games не уточняет, когда именно это произойдет, но, скорее всего, это вопрос ближайших нескольких дней. Команда также подтвердила, что предварительные заказы будут запущены в ближайшее время.

Marvel's Spider-Man 2 вышла на PS5 в октябре 2023 года и достигла огромного успеха. К концу апреля 2024 года было продано более 11 миллионов копий. Версия для ПК получит весь контент, который был добавлен в игру после запуска.

Продажи Marvel's Spider-Man 2 превысили 11 миллионов копий
-1
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
RareEnok

Интересно будет сравнить производительность фанатского порта и официального)

8
алексей маковецкий

да к гадалке не ходи . кстати не надо забывать что фанатский порт идёт в минус тем что к сожалению файлы так и не сжаты - что делают оригинальные разработчики

2
Пользователь ВКонтакте

Лишь бы не было такого веса чудовищного как у God Of War Ragnarok // Алексей Маковецкий

1
Пользователь ВКонтакте

А что ты хочешь? 5гб что бы весило ? оптимизон нормальный и на этом спасибо ), щас это редкость // Тарлан Даргаев

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Какие 5 гб, ты издеваешься, ладно 120 гигов но 200 с хером это слишком // Алексей Маковецкий

1
jax baron

минусуют сонибои?

1
My life is a game

Вообще не понимал никогда их
Какая разница получили ПК геймеры игру или нет
Тоже самое меня удивляет когда с какой то игры Денуво снимают и приходят лицушники и начинают ныть
Они же(Лицушники/сонибои) уже поиграли, получили удовольствие в свое время - зачем другим жизнь портить

0
Zick211

Системные требования покажет да и всё. Че тут гадать то?

1
Glodus Muspell

Давно прошел слитую версию

0
My life is a game

И как тебе?
Похожа на 1 часть?

0
Glodus Muspell My life is a game

А немного хуже первой части в сюжетном плане

1
SERGEY-SP

Главно чтобы оптимизон не завезли специально под 50 линейку только !

0
SERGEY-SP

И очень надеюсь что порт одних из нас 2 они сделают более трепетно учитывая сколько у них было времени ,и графика будет на пк такая как была в геймПлейном трейлере на e3 2018 года !

0
WerGC

главное чтоб не было Dзащиты и поиграть могли все

-1
666ANUBIS666

Сони не ставят защиту, только стимовская

4
rtnrwv 666ANUBIS666

ещё их обязательная привязка ПСН, тоже хорошо работает как защита от покупки))

4
WerGC 666ANUBIS666

я знаю но вдруг

0
My life is a game rtnrwv

так там дело на 5 минут, все равно что лаунчер в юбисофт коннект

1
My life is a game

Денуво точно не будет, защита стима будет
Ну там условно лицушники поиграют на 3-5-8 часов раньше максимум, если судить по Рагнарек

1
My life is a game

Отлично, жду цену в стиме, знаю что будет пиратка + есть слитая(но говорят она кал еще та), но все равно хочу поддержать сони
Делают русскую озвучку + мне нравятся их сюжетные игры, хочется поддержать своими копейками, а то вдруг перестанут ПК порты делать

-1
Nick1906

Ты давно куколдом стал, как оно, нравится?

-1
My life is a game Nick1906

Понятно, еще один ущемленный пришел обосрать чужой выбор
Давай не будем разводить флуд, пройди пожалуйста мимо и ничего не отвечай мне

-1
Nick1906 My life is a game
«Отлично, жду цену в стиме, знаю что будет пиратка...»
«....хочется поддержать своими копейками»

Твои извращённые сексуальные фантазии здесь никого не интересуют. Всем плевать, что ты там ждешь и кому копейку скинуть хочешь.

-5