Insomniac обещает скоро объявить дату выхода Marvel's Spider-Man 2 ©

Insomniac Games пообещала через Twitter, что вскоре раскроет новую информацию о Marvel's Spider-Man 2, включая официальную дату релиза, отвечая на самые насущные вопросы фанатов.

Во время вчерашней PlayStation Showcase наконец-то был представлен геймплей Marvel's Spider-Man 2, самого ожидаемого эксклюзива для PS5 на данный момент. К сожалению, официальная дата выхода не указана, но подтверждена публикация осенью 2023 года. Очень многие начали задавать разработчикам разные вопросы, на что получили ответ:

«Это было шоу, чтобы наблюдать за вашей реакцией. Мы знаем, что у вас есть множество вопросов о Marvel's Spider-Man 2, и нам не терпится поделиться новой информациец. Очень скоро мы объявим о дате выпуска, предварительных заказах и специальных возможностях. "