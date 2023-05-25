Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.3 152 оценки

Insomniac обещает скоро объявить дату выхода Marvel's Spider-Man 2

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monk70
Новости

Insomniac Games пообещала через Twitter, что вскоре раскроет новую информацию о Marvel's Spider-Man 2, включая официальную дату релиза, отвечая на самые насущные вопросы фанатов.

Во время вчерашней PlayStation Showcase наконец-то был представлен геймплей Marvel's Spider-Man 2, самого ожидаемого эксклюзива для PS5 на данный момент. К сожалению, официальная дата выхода не указана, но подтверждена публикация осенью 2023 года. Очень многие начали задавать разработчикам разные вопросы, на что получили ответ:

«Это было шоу, чтобы наблюдать за вашей реакцией. Мы знаем, что у вас есть множество вопросов о Marvel's Spider-Man 2, и нам не терпится поделиться новой информациец. Очень скоро мы объявим о дате выпуска, предварительных заказах и специальных возможностях. "
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
melon_192q2

Будет ли Marvel's Spider-Man 2 на PC?

0
Ваtоn

будет, когда продажи на плойке упадут по минимуму, через годика 2-3

0
6363

Главный вопрос, когда на ПК)

0