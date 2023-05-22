Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 150 оценок

Insomniac опровергли сообщение о кооперативе в Marvel's Spider-Man 2

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monk70
Новости

Об эксклюзиве Marvel's Spider-Man 2 для PlayStation постепенно появляется больше информации. Сегодня в ходе сеанса вопросов и ответов актер, озвучивающий Майлза Моралеса, Наджи Джетер, дал несколько комментариев, которые можно интерпретировать как детали игры. Один из них намекает, что в игре будет кооперативный режим. На самом деле, когда СМИ затронули тему кооператива, актер подумал, что об этом уже было объявлено, что вызвало тревогу у тех, кто недавно брал у него интервью. Со своей стороны, он сказал, что игроков ожидает совместная игра, и это потому, что оба персонажа появляются одновременно, сражаясь бок о бок.

Однако, в дело пришлось вмешаться официальным кураторам социальных сетей разработчиков Insomniac Games, которые сообщили, что в игре не будет кооперативного режима и она предназначена только для одиночного прохождения.

Нет! Это эпическое приключение для одного игрока!

На данный момент ожидается новый трейлер Marvel's Spider-Man 2 появится на PlayStation Showcase на этой неделе.

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