Insomniac рассказала о личных проблемах, с которыми столкнутся Питер и Майлз в Spider-Man 2 ©

До выхода долгожданной 2-й части Marvel's Spider-Man осталось чуть меньше двух недель, и хотя герои в масках являются важной частью повествования, для студии Insomniac Games не менее важны и Питер с Майлзом.

В интервью порталу Marvel Брайан Интихар, креативный директор игры, рассказал, что одним из наиболее ярких аспектов образа Человека-паука является то, как легко игрок может отождествлять себя с ним.

Мы все говорили о том, почему мы любим именно Человека-паука? Думаю, с самого начала мы говорили: он, наверное, самый узнаваемый супергерой из всех существующих. Он не солдат, как Капитан Америка. Он не бог, как Тор. Он не миллиардер, как Тони Старк. Он - парень из Квинса, а Майлз - парень из Бруклина. У них есть хорошие и плохие дни, сильные и слабые стороны, реальные проблемы, которые нам всем близки, и трудности, с которыми мы сталкивались в жизни.



Я думаю, мы стараемся привнести это в каждую нашу историю. Вот, к примеру, наверняка большинство людей в своей жизни переживают, когда нужно подавать документы в колледж. "Хорошо, я должен написать это эссе, это эссе для колледжа", и он борется с этим.

И хотя в сюжете игры будут присутствовать такие злодеи, как Крэйвен, Ящер и Веном, в ней все же будут рассматриваться более человеческие проблемы персонажей. По словам режиссера, это похоже на выпечку торта: повседневные проблемы Питера и Майлза - это сам торт, а супергеройская часть - это вишенка на вершине, которая еще больше усиливает сюжет.

Питер пытается разобраться в ситуации: " Так, я собираюсь начать новое дело - стать учителем, и я пытаюсь понять, как жить и занять дом тети Мэй. Как мне это сделать?". И затем сделать следующий шаг - ну, знаете, теперь они с Мэри Джейн снова вместе, и каков следующий шаг в их отношениях? Куда они пойдут?



Наверное, у каждого из нас есть такие истории. И не только это: теперь в жизнь Питера возвращается его лучший друг Гарри, у него есть лучший друг, с которым он вырос, но у него есть еще и Майлз. Как вы справитесь с этим? И потом, ЭмДжей пытается самоутвердиться, а у нее есть босс, у которого совсем другая философия.

Для Джона Пакетта, руководителя отдела повествования, конфликт между Питером Паркером и Человеком-пауком также является важным аспектом для персонажа. Для них победа героя не обязательно означает победу человека под маской, поскольку всегда есть жертвы.

Когда мы пишем и создаем персонажей, мы всегда говорим, что когда Человек-паук побеждает, Питер проигрывает, или Майлз проигрывает, или ЭмДжей проигрывает. Этот конфликт будет существовать всегда, потому что это не просто одна большая жертва в каждой истории о Человеке-пауке. Человек-паук постоянно жертвует собой, ему постоянно приходится выбирать: "Сделать ли мне что-то для Человека-паука или сделать что-то для себя?". Именно это, я думаю, и делает его таким классным, несколько узнаваемым персонажем, но работать с такой динамикой очень весело".

Комментируя выбор в пользу 23-летнего Питера Паркера, креативный директор Интихар сказал, что выбор пал на этот возраст, потому что именно в это время он начал жить самостоятельно, руководствуясь собственной жизнью.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября 2023 года для PS5.