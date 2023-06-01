Insomniac рассказывает о том, почему выбрала Крейвена в качестве антагониста для Marvel's Spider-Man 2

Креативный директор Insomniac Брайан Интихар дал важные пояснения о Крейвен-охотнике в Marvel's Spider-Man 2.
Главный антагонист (наряду с Веномом) Питера Паркера и Майлза Моралеса открыл геймплейный ролик Marvel's Spider-Man 2 на презентации PlayStation Showcase, представив зрителям себя как безжалостного и жестокого персонажа.
В этой связи Интихар помогает нам поместить персонажа Крейвена в повествовательный контекст Marvel's Spider-Man 2, объясняя, что:
Когда мы начали работать над проектом, мы сразу же подумали о том, какой персонаж мог бы помочь нам достичь нашей цели. Какой персонаж мог бы дать нам возможность рассказать историю, которую мы задумали, уникальным и интересным способом. И нам, как фанатам Человека-паука, очень рано пришел на ум Крейвен. Хорошо, мы все знаем, что симбионт будет одним из столпов сюжета.
Поэтому Крейвен сразу же оказался отличным антагонистом в нашей истории, именно из-за его функции, из-за роли, которую он играет. Крейвен злодей, который любит охотиться, в поисках врага, равного себе. Он также отличается от других противников первых двух игр: он не технологически модифицирован, у него нет магических способностей. Он просто жестокий персонаж. Не только на физическом, но и на психологическом уровне. Его мотивация, по сути, новая: им движет не месть, он проверяет себя. И мы решили, что это очень интересный персонаж для исследования в игре. Вы видели, на что он способен в кинематографе, который предшествовал игровому процессу. А теперь представьте, на что он будет способен на охоте в Нью-Йорке.
Между тем, Insomniac объяснила, почему в Marvel's Spider-Man 2 не будет смены дня и ночи.
Потому что он белый, цисгендерный да ещё и злой Русский - к-к-к-к-оомбо!
еще и маскулинность напоказ
Блин, жаль что не Джокер злодей
Ну да, былаб игра 18+ было бы круто. А так любой противник в игре про паучка будет вечно всех оглушать и кидать. Но с ним мне кажется можно былоб бы просто ДЛС сделать для первой части, да история былаб поменьше, но было бы кайфово поиграть. В прочем какая разница, всё равно ждать долго.
Почему то я более чем уверен что в итоге Крейвен окажется веномом.
Возможно,в игре будет трудно развить Брока,как мейн злодея