Insomniac сообщила, что у студии нет планов на сюжетный DLC для Marvel's Spider-Man 2

Insomniac Games подтвердила, что у студии нет планов на разработку сюжетного дополнения для приключенческого боевика 2023 года Marvel's Spider-Man 2, что, вероятно, разочаровало многих фанатов, которые надеялись на большее количество контента.

18 октября Insomniac и Sony объявили, что Spider-Man 2 выйдет на ПК в январе 2025, всего через 15 месяцев после ее запуска эксклюзивно на PlayStation 5. Это один из самых быстрых релизов ПК-порта, эксклюзивной игры для PlayStation, и, похоже, это указывает на то, что Sony полностью настроена на выпуск своих хитов в Steam. Но для фанатов, надеющихся, что сегодняшние новости о порте на ПК появятся одновременно с анонсом сюжетного DLC для Spider-Man 2, плохие новости: этого не произойдет.

В сообщении в официальном блоге PlayStation, анонсирующем порт Spider-Man 2 на ПК и то, чего могут ожидать фанаты, старший менеджер сообщества Insomanic Аарон Джейсон Эспиноза подтвердил, что студия не работает и не планирует никаких дальнейших сюжетных DLC.

Хотя у нас нет запланированного дополнительного сюжетного контента для Marvel’s Spider-Man 2, мы рады перенести весь наш ранее выпущенный после запуска контент в версию для ПК, включая New Game+, новые костюмы и варианты расцветок, функции фоторежима и многое другое.