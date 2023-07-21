Insomniac все еще работают над игрой - Marvel's Spider-Man 2 будет выглядеть "еще лучше к релизу" ©

Недавно на выставке San Diego Comic-Con компания Insomniac представила новый сюжетный трейлер игры Marvel's Spider-Man 2, в котором еще раз показано, как формируется долгожданное продолжение, а также обновленные модели персонажей, которыми смогут похвастаться многие из важнейших действующих лиц сюжета. Визуально игра, безусловно, произвела сильное впечатление благодаря тому, что было показано на данный момент, и, по словам разработчика, к моменту выхода финальной версии она будет выглядеть еще лучше.

Недавно, отвечая в Twitter на твит, в котором отмечались новые и обновленные модели лиц некоторых главных героев игры, представитель Insomniac заявил, что игра будет выглядеть "еще лучше к запуску". Несмотря на то, что ухудшение графики - это то, с чем игрокам часто приходится сталкиваться во многих релизах, крупные игры от внутренних студий Sony, как правило, отлично справляются с задачей улучшения визуальной составляющей, поэтому поклонники будут рады узнать, что Insomniac намерена последовать этому примеру с Marvel's Spider-Man 2.

Вместе с новым трейлером Insomniac рассказала о сюжете игры и ее ключевых персонажах, а также о том, как механика передвижения и открытый мир получат развитие по сравнению с предыдущими двумя играми.

Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября на PS5.