Исполнитель роли Человека-паука в Marvel's Spider-Man 2 хочет играть Питера Паркера как можно дольше

Юрий Ловенталь, озвучивающий Питера Паркера в Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games, рассказал, что он с удовольствием будет играть Человека-паука до тех пор, пока у него будет такая возможность.
Выступая в интервью на подкасте Phase Zero, Ловенталь сказал, что ему нравится играть супергероя-паука и нравится работать вместе с Insomniac Games над этой франшизой.
Честно говоря, я просто рад, что в моем возрасте мне все еще разрешают играть Человека-паука, или что мне вообще разрешили играть Человека-паука. Я буду делать это до последнего вздоха, если мне разрешат, потому что я очень люблю эту игру. Мне очень нравится работать с Insomniac, и я люблю то, что они делают. И я просто должен сказать, что мне нравится играть Человека-паука. Это лучше всего. Я буду делать это вечно, если они меня попросят, но я также понимаю, если в какой-то момент они скажут: "Знаете что, нам придется переключить передачу". И я скажу: "Знаете что? Я хорошо поработал". Не каждый может сказать, что он делает то, что делаю я. Даже если бы все закончилось сегодня, я бы сказал: "Я сделал это". Но я также надеюсь, что это будет продолжаться вечно".
Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября 2023 года для PS5.
Предыдущая часть была хоть и сверх требовательной, но и наполнена всеми плюшками от зелёных. Никаких претензий нет. И сюжетка и графоний, а так же динамичный геймплей - всё на высоте💪
Надеюсь, что новая часть будет не хуже 👍
щас тебе напишут что игры сони кинцо и там все не интересно вот срарфилд и киберпанк шедевры поколений
вот прибежал, щяс как начну - и да сони кинцо- и на удивления хорошое кинцо то- от пауков меня было не оторвать, хорайзан 0 топ, дейс гон мне пря понравился (чуть ли не шедевр) год оф вар ну не хорошо не плохо- но в пауков я ещё раз пройду ng+ со временем, и да киберпанкт шедевр- а старфилд дно - лучше в fallout 4 поиграть или на худой конец rage2 и no man sky
А многие хотят чтоб был другой актер которому будет норм лицо из оригинальной игры. короче много хочет