Исполнитель роли Человека-паука в Marvel's Spider-Man 2 хочет играть Питера Паркера как можно дольше ©

Юрий Ловенталь, озвучивающий Питера Паркера в Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games, рассказал, что он с удовольствием будет играть Человека-паука до тех пор, пока у него будет такая возможность.

Выступая в интервью на подкасте Phase Zero, Ловенталь сказал, что ему нравится играть супергероя-паука и нравится работать вместе с Insomniac Games над этой франшизой.

Честно говоря, я просто рад, что в моем возрасте мне все еще разрешают играть Человека-паука, или что мне вообще разрешили играть Человека-паука. Я буду делать это до последнего вздоха, если мне разрешат, потому что я очень люблю эту игру. Мне очень нравится работать с Insomniac, и я люблю то, что они делают. И я просто должен сказать, что мне нравится играть Человека-паука. Это лучше всего. Я буду делать это вечно, если они меня попросят, но я также понимаю, если в какой-то момент они скажут: "Знаете что, нам придется переключить передачу". И я скажу: "Знаете что? Я хорошо поработал". Не каждый может сказать, что он делает то, что делаю я. Даже если бы все закончилось сегодня, я бы сказал: "Я сделал это". Но я также надеюсь, что это будет продолжаться вечно".

Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября 2023 года для PS5.