Карта Marvel's Spider-Man 2 примерно "в два раза больше, чем в предыдущих играх" ©

Хотя Marvel's Spider-Man получила похвалу за свой сюжет, легко забыть, насколько масштабной была игра. На Манхэттене было множество заданий, коллекционных предметов и побочных миссий. Однако в Marvel's Spider-Man 2 карта будет еще больше.

Выступая перед Famitsu, креативный директор Брайан Интихар сказал, что она "в два раза больше, чем в предыдущих играх". "На этот раз мы добавили Квинс и Бруклин, так что, грубо говоря, размер карты примерно в два раза больше, чем в предыдущих играх. Поскольку эти два района несколько меньше и являются жилыми, я думаю, вы найдете их отличными от Манхэттена".

"Мы подготовили несколько неожиданных ситуаций, которых не было раньше, например, битву на реке между двумя городами, так что я надеюсь, что вы с нетерпением будете ждать их".

Пока игроки исследуют открытый мир, они могут свободно переключаться между Питером Паркером и Майлзом Моралесом в любое время. Каждый персонаж обладает уникальным контентом, хотя некоторые из них доступны для обоих. Во время прохождения основного сюжета Insomniac предусмотрела заранее определенные моменты для переключения персонажей. Если они похожи на показанный геймплей (который даже не является финальной версией игры), то нас ожидает увлекательная игра.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет осенью 2023 года эксклюзивно для PS5.