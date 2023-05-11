Комикс-приквел Marvel's Spider-Man 2 доступен бесплатно онлайн ©

Insomniac Games еще не объявила точную дату выхода Marvel's Spider-Man 2, но если вам не терпится получить больше веб-контента, вы можете, по крайней мере, сейчас прочитать комикс-приквел игры. Этот комикс был анонсирован на прошлой неделе вместе с отдельной версией Marvel's Spider-Man Remastered для PlayStation 5. После непродолжительного пребывания в магазинах комиксов в США все это теперь доступно онлайн бесплатно.

Что касается этого предстоящего релиза, все, что мы в настоящее время знаем наверняка, это то, что он выйдет где-то этой осенью.