Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 144 оценки

Комикс-приквел Marvel's Spider-Man 2 доступен бесплатно онлайн

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monk70
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Insomniac Games еще не объявила точную дату выхода Marvel's Spider-Man 2, но если вам не терпится получить больше веб-контента, вы можете, по крайней мере, сейчас прочитать комикс-приквел игры. Этот комикс был анонсирован на прошлой неделе вместе с отдельной версией Marvel's Spider-Man Remastered для PlayStation 5. После непродолжительного пребывания в магазинах комиксов в США все это теперь доступно онлайн бесплатно.

Что касается этого предстоящего релиза, все, что мы в настоящее время знаем наверняка, это то, что он выйдет где-то этой осенью.

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