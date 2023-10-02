Комплект Marvel's Spider-Man 2 c PS5 будет доступен с 20 октября ©

Sony Interactive Entertainment сообщила, что консольный комплект Marvel’s Spider-Man 2 для PS5 будет доступен начиная с 20 октября 2023 года, то есть в день запуска предстоящего супергеройского сиквела. В комплект будет входить обычная консоль PS5 Standard Edition, контроллер DualSense и код загрузки для самой Marvel’s Spider-Man 2.

Хотя Sony не назвала цену, предыдущие комплекты консоли, в которые входили оригинальные игры, продавались примерно по общей цене консоли и игры, так что, по-видимому, мы можем ожидать этого и здесь.